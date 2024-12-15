جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2025 بمحافظة القليوبية

الشهادة الابتدائية.. كشفت مديرية التربية والتعليم، عن جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2025بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول، المُقرر انطلاقه في شهر يناير القادم، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

امتحانات الشهادة الابتدائية

موعد امتحانات الشهادة الإبتدائية الترم الأول

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2025، ليبدأ في يوم السبت الموافق 11 يناير، ويواصل حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول الصف السادس الإبتدائي الترم الأول بالقليوبية

ومن جانبها، أشارت إلى جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول 2025 بالقليوبية للمواد الغير مضافة إلى المجموع وذلك على النحو التالي:

-موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى “مستوى رفيع”، لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات، في يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

-وموعد امتحاني التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية أي المواد الغير مضافة للمجموع للمدارس الرسمية المتميزة، في يوم الخميس 2 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول للمواد المضافة للمجموع (القليوبية)

كما أوضحت أيضاً، جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الأول بالقليوبية للفترة الصباحية على النحو التالي:

-يتم عقد امتحان اللغة العربية، في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

-ويعقد امتحاني العلوم والمهارات المهنية، في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00، و10:00 صباحًا.

-وأيضاً يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، في يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

-وبالإضافة إلي امتحاني الرياضيات و"ICT"، في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00، و10:00 صباحًا.

-ويعقد امتحان الداسات الاجتماعية، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

امتحانات الشهادة الابتدائية الفترة المسائية

فيما جاء جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الأول بمحافظة القليوبية للفترة المسائية على النحو التالي:

-ويجرى امتحان اللغة العربية، في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، في تمام الساعة 12:00 مساءً.

-وأيضاً يجرى امتحاني العلوم والمهارات المهنية، في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة 12:00، و2:00 مساءً.

-وبالإضافة إلي إجراء امتحان اللغة الإنجليزية، في يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025، في تمام الساعة 12:00 مساءً.

-ويعقد امتحاني الرياضيات و"ICT"، في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، في تمام الساعة 12:00، و2:00 مساءً.

-وأخيراً يعقد امتحان الداسات الاجتماعية، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، في تمام الساعة 12:00 مساءً.

الشهادة الابتدائية

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