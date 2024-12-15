شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025..من الأسهل للأصعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، وذلك قيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، بهدف توفير توجيه واضح للطلاب والمعلمين حول كيفية إعداد الطلاب للامتحانات وضمان تحقيق العدالة والمساواة في التقييم

شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025

وفيما يلى سيعرض لكم موقع الموجز شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025.

شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:

تكون الأسئلة شاملة لمنهج الفصل الدراسي الأول بالكامل، وموزعة على جميع جزئيات المنهج الدراسي، حيث يتم توزيع الأسئلة وفق نواتج التعلم للمادة، مع مراعاة الوزن النسبي لها، وتغطية مستويات الصعوبة المختلفة لتمييز مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

الأسئلة واضحة ودقيقة في صياغتها اللغوية، مع استيفاء البيانات الأساسية مثل المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن، الشهر والسنة.

أسئلة الاختيار من متعدد، يتم توفير أربعة بدائل، مع وجود بديل واحد فقط صحيح.

الأسئلة تراعي مستويات الطلاب المعرفية المختلفة، ومتدرجة من حيث الصعوبة.

تشمل الأسئلة مستويات معرفية بسيطة ومتوسطة وعالية.

ستكون الأسئلة تطبيقية واستنتاجية، حيث يستنتج الطالب الإجابة بناءً على فهمه وتحليله للموضوعات الدراسية.

يتم تخصيص درجات لكل جزئية من الأسئلة وفقًا لتوزيع درجات الامتحان بشكل عام.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ، فمن المقررأن تبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير2025 وتستمر حتى 23 يناير2025.

كما أوضح أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، الخاصة بصفوف النقل، ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية.

حقيقة تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات؟

ومن الجدير بالذكر، أوضحت الوزارة أن تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات متروك لكل محافظة وفقًا لظروفها، مؤكدًا أن المواصفات العامة للامتحانات لم تشهد أي تغيير عن العام الماضي.

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