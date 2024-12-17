آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، بالإضافة إلى موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لهذه الاستمارة وموعد امتحانات الترم الأول، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للأزهر، من خلال الضغط هنا.

الشهادة الابتدائية الأزهرية

ومن جانبه، أكد القطاع على ضرورة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة عبر الرابط المخصص، من خلال الضغط هنا كما حدد بعض الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح، تشمل هذه الخطوات:

-اولا عليك الدخول إلى الموقع المخصص لاستكمال استمارة الشهادات الأزهرية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو رقم الجواز مع كلمة المرور الخاصة بالطالب.

- ومن بعدها، يجب على الطالب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني الموحد، بالإضافة إلى كتابة الرقم السري وتعبئة كافة المعلومات في الاستمارة.

- كما يتعين على طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية رفع صورة شخصية حديثة تتوافق مع الصورة المرفقة في الملف الذي سيتم تسليمه إلى المدرسة، ثم التحقق من صحة البيانات المدخلة.

- بعد ذلك، يجب على الطالب الضغط على زر "حفظ الاستمارة" وطباعة نسخة منها لإرفاقها بالملف وتسليمها لإدارة المدرسة.

هذا ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارتي الشهادتين الابتدائية والإعدادية في وقت لاحق، ويجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشاكل. للحصول على رابط التسجيل المباشر، يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية للأزهر.

أوراق استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

اقرأ أيضا:

في حال فقدان التابليت .. اعرف الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم







