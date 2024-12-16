حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج.. مختص التعليم يكشف السبب

تداولت أنباء بشأن حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج الدراسية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، مما آثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور مطالبين بتوضيح الأمر.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج حيث أوضح الصحفي أحمد حافظ، المختص في شؤون التعليم، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف دروس انتصارات حرب أكتوبر من المناهج الدراسية.

انتصارات أكتوبر

حقيقة حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج

قال حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السادسة» عبر قناة الحياة، إن أحد الإعلاميين المقيمين بالخارج زعم أن الحكومة طلبت من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حذف جميع دروس انتصارات أكتوبر من المناهج الدراسية، إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حافظ أن شائعة حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج ساذجة تمامًا، مشددًا على أن دروس انتصارات حرب أكتوبر تُدرّس بشكل طبيعي في جميع المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

من هو وزير التربية والتعليم

وأشار حافظ إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي، الدكتور محمد عبداللطيف، هو حفيد المشير أحمد إسماعيل، أحد أبرز قادة حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا يُلزم المدارس الأجنبية داخل مصر بتدريس التاريخ المصري، بما في ذلك دروس انتصارات حرب أكتوبر.

انتصارات أكتوبر

نماذج من مناهج دراسات الصف الخامس الابتدائي

درس نشأة الحضارة المصرية القديمة يوضح دور الجيش المصري في حماية البلاد كأحد عوامل قيام الحضارة المصرية العريقة.

تناول أخلاقيات الجيش المصري في التعامل مع المدنيين منذ الدولة القديمة، كما يظهر في مقبرة "وني" قائد الجيش المصري.

دروس الترم الثاني

درس انتصارات مصر عبر العصور

استعرض دور الجيش المصري في حماية الحدود وصد هجمات الأعداء.

تناول كفاح المصريين ضد الهكسوس في الدولة الوسطى ومعركة قادش ومعركة مجدو في الدولة الحديثة.

أبرز عبقرية الجيش المصري في التخطيط العسكري والتكتيكي.

حرب 6 أكتوبر 1973 تتناول دور الجيش المصري في تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف في 6 ساعات فقط وهزيمة الجيش الإسرائيلي.

معاهدة السلام 1979: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بقيادة الرئيس السادات، مما مهد لاستعادة سيناء وفتح مجالاً للتنمية.

أثر السلام: ساعد السلام على تركيز مصر في مشاريع التنمية وتحسين حياة المواطنين بدلاً من الإنفاق على الحروب.

اقرأ أيضًا

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة في المواد غير المضافة للمجموع

موعد إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية