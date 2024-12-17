نشرة الموجز التعليمية تكشف زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس الغربية.. نماذج امتحانات الإنجليزي للثانوية العامة.. وجدول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع

تقدم نشرة الموجز التعليمية العديد من أخبار التعليم التي حدثت على مدار الساعة بدءً من زيارة وزير التربية والتعليم إلى مدارس محافظة الغربية وصولًا إلى القرارات الوزارية الجديدة بشأن التعليم الفني للطلاب والمعلمين.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل أخبار التعليم والملفات الخاصة بالطلاب وموادهم التعلميمية وطريقة تحميليها، بالإضافة إلى عدد من الاسئلة المتوقعة في الامتحانات لجميع المراحل الدراسية تابع العديد من الأنباء هنا:

نشرة الموجز التعليمية

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بجولة تفقدية مفاجئة في مدارس الغربية

تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عدد من مدارس محافظة الغربية، في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى التزام المدارس بالقرارات والإجراءات الوزارية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الزيارة المفاجئة التي فعلها وزير التربية والتعليم اليوم حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بالإضافة إلى وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع.

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متوفر.. لينك تحميل نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي للتدريب على اسئلة الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 14 يونيو من العام القادم 2025، لذلك يتساءل الطلاب عن الاسئلة المتوقعة في الامتحان الإنجليزي.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي لعام 2024-2025، نظرًا للتخوفات التي يشعر بها الطلاب خلال العام الحالي لتغير نظام الثانوية العامة، لذلك نقدم لكم تدريبات من الوزارة يمكنكم الإطلاع عليها لمعرفة السائلة المتوقعة في الامتحانات.

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة

حددت مديرية التعليم بالجيزة جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة للمجموع لجميع الصفوف الدراسية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن تنطلق هذه الامتحانات قبل امتحانات المواد الأساسية.

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وزارة التربية والتعليم تعلن موعد تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتنفيذ برنامج تدريبات متخصص لمعلمي التعليم الفني الصناعي، لتعزيز المهارات العملية ومعرفة طريقة التعامل مع المعدات التي تشكل مخاطر لضمان سلامة المعلمين والطلاب.

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