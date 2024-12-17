رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 pdf.. راجع الآن

توفر وزارة التربية والتعليم إمكانية تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 pdf ولجميع الصفوف الدراسية من خلال منصة التعليم الإلكتروني التابعة للوزارة عبر الموقع الرسمي.

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ويستعرض موقع “الموجز” خطوات تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى معرفة طريقة اختيار المادة المطلوبة لتحميلها.

تحميل المهام الأدائية

طريقة تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 pdf

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الدخول عبر زيارة منصة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط من هنــــــــا وطريقة الحصول على المهام خلال اتباع الخطوات التالية:

تحديد المرحلة الدراسية: الابتدائية.

اختيار السنة الدراسية: الصف الرابع الابتدائي.

تحديد الفصل الدراسي: الفصل الدراسي الأول.

اختيار نوع المحتوى: التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

خطوات تحديد المادة الدراسية للحصول على المهام الأدائية

اختيار المادة المطلوبة لتحميل الأداءات الخاصة بها.

الضغط على أيقونة "بحث".

النقر على أيقونة "تحميل الملف".

يظهر الملف الخاص بالأداءات المنزلية للمادة المحددة بصيغة PDF.



لينكات تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي اللغة العربية تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي اللغة الإنجليزية تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الرياضيات تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي العلوم تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الدراسات الاجتماعية تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي Science تحميل PDF من هنــــا.

المهام الأدائية

لينك جميع المهام الأدائية PDF

يمكن تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 ولجميع المراحل الدراسية من خلال الرابط من هنــــا.

سؤال المهام الأدائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

Task1 (your room) You want to describe your room to a friend of yours.

Write about:

What you have in your room

What color your room is

Why you like it

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