أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 والتي من المقرر أن تبدأ خلال الشهر الجاري، حيث وجهت للمديريات التعليمية خطابًا لتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي.

ويستعرض موقع " الموجز " تفاصيل ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 وطريقة تقييم أداءهم بدلًا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي 2025.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

يبدأ تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 من 21 ديسمبر 2024، ويستمر في أيام: 30 ديسمبر و2 يناير في اليوم الأول والثاني يشملان تقييم مادتين، واليوم الثالث مادة واحدة وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

ينطلق تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 بواسطة معلم الفصل وفق توجيهات موجه الصفوف الأولى، وتكون النتيجة “اجتازأو لم يجتاز”.

يُقترح تخصيص امتحان من عشر درجات، بحيث يُعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 5 درجات أو أكثر.

موعد التقييم النهائي للصفيين أول والثاني الابتدائي

يُجرى التقييم النهائي للصفيين أول والثاني الابتدائي في أيام: 16، 18، 22 يناير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمعدل مادة واحدة يوميًا حيث أن الطلاب الذين يتغيبون عن التقييم النهائي لن يتم تصعيدهم للصف التالي.

تخصص كراسات خاصة بالتقييمين المبدئي والنهائي، تُحفظ في المدرسة لضمان سلامتها، وتُعامل كأوراق امتحانات رسمية.

شروط النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

اجتياز التقييمين “المبدئي والنهائي”.

نسبة حضور لا تقل عن 60%.

في حال عدم تحقيق هذه الشروط، يتم إلزام الطالب بحضور برنامج علاجي خلال الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

المرحلة الابتدائية الفترة: من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

الصفين الأول والثاني الإعدادي الفترة: من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

الصف الثالث الإعدادي الفترة: من 18 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025.

الصفين الأول والثاني الثانوي الفترة: من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

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