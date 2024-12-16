نشرة الموجز التعليمية تكشف حقيقة إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.. وجدول امتحانات نصف العام بالمحافظات.. وحقيقة حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج الدراسية

تقدم نشرة الموجز التعليمية أهم أخبار التعليم على مدارس الساعة اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024 حيث تتضمن الموضوعات: حقيقة حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج، بالإضافة إلى معرفة حقيقة الشائعات المتداولة حول إقامة امتحانات الثانوبة العامة داخل الجامعات والعديد من الأخبار.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز" آخر مستجدات التعليم ويتمم عرضها خلال السطور التالية:

نشرة الموجز التعليمية

حقيقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات

تداولت عدة منشورات حول عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا انتشرت تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم يقول إن الوزير محمد عبد اللطيف تقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات يتضمن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 داخل الجامعات.

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جدول امتحانات الترم الاول 2025 لصفوف المرحلة الإعدادية بسوهاج

جدول امتحانات الترم الاول 2025.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، في إطار استعداداتها لانطلاق الامتحانات خلال شهر يناير المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

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حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج.. مختص التعليم يكشف السبب

تداولت أنباء بشأن حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج الدراسية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، مما آثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور مطالبين بتوضيح الأمر.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل حذف دروس انتصارات أكتوبر من المناهج حيث أوضح الصحفي أحمد حافظ، المختص في شؤون التعليم، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف دروس انتصارات حرب أكتوبر من المناهج الدراسية.

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نشرة الموجز التعليمية

جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة في المواد غير المضافة للمجموع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات نصف العام 2025 بشأن المواد غير المضافة للمجموع لجميع الصفوف الدراسية، حيث وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد، بما في ذلك المواد العملية ومواد المستوى الرفيع ستُعقد قبل يوم 11 يناير 2025، أي قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات نصف العام 2025 للمواد غير المضافة للمجموع، لطلاب المرحلة الابتداية والصفين الأول والثاني الإعدادي ولطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث من المقرر أن تبدأ خلال الشهر الجاري.

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