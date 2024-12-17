متوفر.. لينك تحميل نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي للتدريب على اسئلة الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 14 يونيو من العام القادم 2025، لذلك يتساءل الطلاب عن الاسئلة المتوقعة في الامتحان الإنجليزي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي لعام 2024-2025، نظرًا للتخوفات التي يشعر بها الطلاب خلال العام الحالي لتغير نظام الثانوية العامة، لذلك نقدم لكم تدريبات من الوزارة يمكنكم الإطلاع عليها لمعرفة السائلة المتوقعة في الامتحانات.

نمذاج امتحان الصف الثالث الثانوي

رابط نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي

توفر وزارة التربية والتعليم لينك مباشر لتجميل نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي ويحتوي اللينك الأول على صفحة الاسئلة أما اللينك الثاني على نماذج الإجابات حتى يستطيع الطالب الحل ومعرفة الإجابة الصحيحة.

اسئلة نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي لعام 2022-2023 من هنـــــــــا

إجابات نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي من 2022-2023 هنــــــــــــــــا

تحميل نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2025

للحصول على نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2025 والتي أدها الطلاب العام الماضي 2024 بالاسئلة والإجابات من هنـــــــــا

نمذاج امتحان الصف الثالث الثانوي

حل نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على نماذج امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي لحلها حيث العديد من الأسئلة، منها ما يلي:

اختر الإجابة الصحيحة “a, b, c, أو d”

1- He can't stop talking. We always ....... with relief when he goes away.

Cough

Sneeze

Sigh

Groan

2- You should have your car serviced regularly. If you don't, it ..... be beyond repair one day.

Might

Must

Can't

Should

3- Food, coming from any outer sources, must be ....... to be sure whether expired or not.

Eaten

Swallowed

Digested

Analyzed

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو القادم عام 2025، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الجدول الرسمي لطلاب الشهادة الثانوية خلال شهر مارس إي بعد أربع شهور.

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