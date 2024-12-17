جدول امتحانات الترم الأول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة

حددت مديرية التعليم بالجيزة جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة للمجموع لجميع الصفوف الدراسية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن تنطلق هذه الامتحانات قبل امتحانات المواد الأساسية.

جدول امتحانات الترم الأول

ويستعرض موقع “الموجز” كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة للمجموع، نظرًا لتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم عن الجدول الرسمي.

جدول امتحانات الترم الاول بالجيزة

جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة للمجموع

أعلنت مديرية التعليم جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالجيزة للمواد غير المضافة والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الابتدائي لغات يوم السبت 28 ديسمبر 2024، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا.

جدول امتحانات الترم الاول بالجيزة

أما امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع فستبدأ يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024ـ وبالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي عربي ولغات، تبدأ امتحانات نصف العام يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للمواد غير المضافة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 وتستمر حتى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات الترم الاول 2025

فيما يتعلق بالمواد الأساسية، ينطلق جدول امتحانات الترم الاول 2025 المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في نفس الفترة، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

كما ستُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بعدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي 6 و7 و8 و19 يناير 2025، بالإضافة إلى اتباع جميع الإجراءات التنظيمية داخل لجان الامتحانات، بما يتماشى مع اللوائح والقرارات الوزارية، وضمان سرية الامتحانات وسلامتها.

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