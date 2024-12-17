أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 للفصل الدراسي الأول، الأمر الذي هو محل اهتمام لكل أولياء أمور وطلبة هذه المرحلة، وحرصًا من الموجز على تقديم كل ما يهم القراء نستعرض جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي

من المقرر بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في 11 يناير 2025، وتستمر الامتحانات حتى 16 يناير 2025.

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025

وفي السطور التالية نوضح جدول امتحانات الصف الثاني الثانوني 2025 بمحافظة القليوبية، الجدول الذي سنعرضه يمكن أن يكون مرجعًا للطلاب في المحافظات الأخرى، مع مراعاة أن هناك اختلافات بسيطة قد تحدث بين المحافظات:

- يعقد امتحان اللغة العربية بمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 11 يناير 2024.

- يعقد امتحان الرياضيات لطلاب محافظة القليوبية، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2024.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب المحافظة، يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2024.

- يعقد امتحانا الأحياء والجغرافيا، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2024.

- يعقد امتحانا الفيزياء والتاريخ، يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2024.

- تعقد امتحانات "الكيمياء، علم النفس والاجتماع، وتطبيقات الرياضيات"، يوم الخميس الموافق 16 يناير 2024.

نصائح للطلاب الصف الثاني الثانوي 2025

يمكن للطلاب الحصول على أعلى الدرجات في امتحانات الترم الأول وذلك من خلال اتباع هذه التعليمات والاستمرار عليها:

- التخطيط الجيد ووضع خطة منظمة وعدم الإهمام فيها.

- الحصول على قسط كاف من الراحة وتناول طعام صحي والبعد عن الأطعمة السريعة والجاهزة.

- حل جميع الامتحانات للأعوام السابقة، فهي تدرب الطالب على شكل الامتحانات وطريقة حلها.

- اللجوء لمدرس المادة حال وجود صعوبة في فهم مسألة أو سؤال.

- عدم الاستسلام للتوتر والاستعانة بالله.

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