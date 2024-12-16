البرلمان الألماني.. حجب الثقة عن المستشار الألماني شولتز والاتجاه لانتخابات مبكرة

أعلن البرلمان الألماني "البوندستاج" يوم الإثنين، عن سحب الثقة من حكومة المستشار اولاف شولتز ما يمهد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتعرض الموجز تفاصيل تصويت البرلمان الألماني وسحب الثقة من اولاد شولتز

تفاصيل تصويت البرلمان

حصل شولتز على 207 أصوات فقط من أصل 733 مقعدًا في البرلمان، وهو رقم بعيد عن الأغلبية المطلوبة والبالغة 367 صوتًا. جاءت هذه الخطوة بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم بسبب خلافات عميقة في السياسة المالية.

الموعد المرتقب للانتخابات المبكرة

وفقًا للتقارير، من المقرر إجراء الانتخابات في 23 فبراير 2025. وقد أيد شولتز نفسه الدعوة لانتخابات عامة مبكرة، على الرغم من التكهنات التي أشارت إلى نوايا حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لتعطيل التصويت عبر دعمه بقاء شولتز في السلطة.

القرار النهائي بيد الرئيس الألماني

الرئيس فرانك فالتر شتاينماير سيقرر ما إذا كان سيتم حل البرلمان أم لا، وفي حال اتخاذ قرار الحل، يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من ذلك القرار.

تداعيات الأزمة السياسية

تشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الألماني، خاصة مع تصاعد قوة الأحزاب اليمينية وتزايد الانقسامات داخل الأحزاب الحاكمة.

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