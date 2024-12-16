قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. انفراجة قريبة وتحولات تاريخية

كشف المستشار منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عن اقتراب صدور قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر. هذا القانون المرتقب يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وقد لاقى توافقًا بين جميع الطوائف المسيحية، مما يبشر بحل 90% من مشكلات الزواج والطلاق، ويستعرض الموجز تفاصيل القانون.

ملامح القانون الجديد

يتضمن القانون المرتقب تغييرات جوهرية تهدف إلى معالجة قضايا معقدة طالما أثارت الجدل. أبرز هذه الملامح:

توسيع أسباب الطلاق: لم تعد أسباب الطلاق تقتصر على حالات معينة، بل أصبحت أكثر شمولاً.

منع تغيير الملة كحيلة للحصول على الطلاق: يهدف هذا البند إلى منع التحايل عبر الانتقال بين الطوائف.

مساواة الذكر والأنثى في المواريث: خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في توزيع الإرث.



توافق وإجراءات

وأشار المستشار سليمان إلى أن القانون أصبح حاليًا في وزارة العدل، على أن يتم إرساله قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. هذا التوافق بين الطوائف يعكس الرغبة المشتركة في تحسين القوانين بما يخدم الأسرة المسيحية ويعالج المشكلات المزمنة.

مجلس النواب

الزواج المدني وقاعدة بيانات شاملة

من النقاط المستحدثة في القانون، تضمين بند يضمن حصول الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني، بحيث يكون هناك أربع نسخ من العقد موزعة بين الكنيسة، الزوج، الزوجة، والمحكمة. هذه الخطوة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهل معرفة الوضع العائلي للأفراد، مما يعزز من الشفافية والنظام.

تعديل قواعد الزواج والطلاق

في السابق، كانت الكنيسة تمنح تصريح الزواج الثاني للطرف البريء فقط، سواء في حالات الزنا أو تغيير الديانة. أما القانون الجديد، فيعيد صياغة هذه القواعد ضمن إطار أكثر شمولية ووضوحًا، مما يضمن حماية الحقوق ورفع الالتباس حول الإجراءات.

انفراجة تاريخية

بهذا القانون المنتظر، يبدو أن المسيحيين في مصر على أعتاب مرحلة جديدة تضمن تنظيمًا أفضل لحياتهم الشخصية، وتحقيق العدالة في قضايا الزواج والطلاق، مع الحفاظ على المبادئ الكنسية والتوافق المجتمعي.

قانون الطلاق الكنسي

قانون الطلاق الكنسي دائماً ما يشغل بال الكثير من المسيحين لمعرفة ما سينصه القانون لتحديد أوضاعهم .

وقام اليوم المستشار الدكتور "حنفي جبالي" بالبت في تعريف المنفصلة ، وهي السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها.

وفي السطور القادمة يرصد الموجز تفاصيل قانون الطلاق الكنسي .

مناقشة الطلاق الكنسي تثير الخلاف



تم نقاش تعريف "المنفصلة" في المسيحية ، وهي المنفصلة عن زوجها دون حدوث طلاق كنسي ، والذي يتم إثباته بشهادة موثقة من الكنيسة أو بموجب حكم قضائي .

إتفاق جميع الطوائف المسيحية علي عدم وجود طلاق كنسي

أكدت النائبة ميرفت أليكسان بأن جميع الطوائف المسيحية تتفق علي عدم وجود طلاق كنسي بل أن الطلاق يكون بناء علي حكم محكمة وبعد إثبات الزنا.

وأشار النائب "مجدي ملك" عضو مجلس النواب بإنه لا يوجد طلاق كنسي لدي جميع الطوائف المسيحية .

وبسبب حدوث خلاف علي تعريف السيدة المسيحية المنفصلة ، قرر رئيس النواب تأجيل الموافقة علي التعريف ، لحين حضور المستشار "منصف سليمان".

مناقشة قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي



بجانب مناقشة تعريف "المنفصلة" في المسيحية ، تم مناقشة تعريف اليتيم في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وأصبح تعريف اليتيم بعد التعديل كالآتي : اليتيم هو كل من توفي والداه ، أو توفي والده وتزوجت أمه من شخص آخر ، أو هجرته أمه أو سُجنت ولم يتجاوز عمره ال 26 عام ، وإن كان مجهول الأبوين .

والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية المصرية بدأت صوم الميلاد المجيد ، يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر ، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، ليستمر حتي يوم 7 يناير المقبل ، وسط طقوس مسيحية ملتزمة وتسابيح وتماجيد ، حيث يمثل صوم الميلاد المجيد تذكار لميلاد السيد المسيح .

تفاصيل صوم الميلاد المجيد

صوم الميلاد المجيد



يستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، لينتهي الصوم يوم 7 يناير المقبل 2025 ، والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد له قدسية كبيرة لدي الأقباط الأرثوذكس ، وذلك نظرا لقيمته وقدسيته الدينية لدي الأقباط الأرثوذكس حيث يمثل تذكار لميلاد السيد المسيح ، بالإضافة إلي أن الأقباط يستقبلون صوم الميلاد المجيد بعد نهاية صوم السيدة العذراء والذي أنتهي يوم 22 أغسطس الماضي ، وبداية صوم الميلاد المجيد تبدأ يوم 25 نوفمبر، وتعتبر هي أطول فترة بلا أصوام.

طقوس صوم الميلاد المجيد

والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد هو من أصوام الدرجة الثانية داخل الكنيسة الأرثوذكسية ، والتي تسمح بها الكنيسة تناول الأسماك مع الأطعمة النباتية دون تناول اللحوم والدجاج ، ومن طقوس صوم الميلاد المجيد الإمتناع نهائيا عن اللحوم الحيوانية ومشتقاتها كالبيض والألبان .

أما أصوام الدرجة الأولي فتشمل صوم عيد القيامة المجيد (الصوم الكبير) والذي يستمر لمدة 55 يوم ، بالإضافة إلي صوم أيام الأربعاء والجمعة علي مدار السنة.

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