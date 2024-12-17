غداً.. الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الأدارية .. تابع التفاصيل

يترأس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة غداً، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.

وسيطرح لكم الموجز الملفات المهمة المدرجة علي رأس الأجندة .

اجتماع الحكومة الأسبوعي

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بـمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يستعرض رئيس الوزراء نتائج الاجتماع وأهم القرارات الصادرة عنه.

الملفات والقضايا المهمة المدرجة على أجندة الحكومة

كما يتناول المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين حول عدد من القضايا الراهنة التي تهم المواطنين والرأي العام.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتوضيح الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا الوطنية والسياسات الحكومية .

اقرأ أيضا : تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية .. آفاق واعدة لمرحلة جديدة

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أون لاين.. خطوة بخطوة

الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية الجديدة

مجلس النواب يُعدل قانون تسجيل السفن التجارية لجذب الاستثمارات

وزير الكهرباء يبحث مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة مع سفير ماليزيا بالقاهرة

البنك المركزي المصري يستضيف أول اجتماع للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

الرئيس السيسي يستعرض فرص التعاون مع وزير الثقافة السعودي

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد

الحكومة تضخ 1000 طن من السلع الغذائية للفئات المستحقة.. اعرف التفاصيل

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية .. آفاق واعدة لمرحلة جديدة

أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى