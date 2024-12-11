مجلس الوزراء يعتمد حزمة من القرارات لدعم التنمية وتحقيق الاستدامة

تم عقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد الكثير من الموضوعات التى تهم المواطن المصري، وتم موافقة المجلس على عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تعزيز الجهود التنموية في مختلف المجالات، وتدعيم الاقتصاد المصري من خلال مشروعات استثمارية وتنموية، وجاءت هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تضمنت تغييرات تشريعية، اتفاقيات استثمارية، ومبادرات داعمة للتحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وترصد جريدة الموجز اهم القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء اليوم.

تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبات قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبة المقررة على الممتنعين عن إجراء فحص تعاطي المواد المخدرة، وينص التعديل الجديد على معاملة الممتنع عن الفحص كمن ثبت تعاطيه المخدرات، مع توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة على المخالفين، وهذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الطرق.

اتفاقيات بترولية جديدة لاستثمار الغاز والبترول

وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع عدد من الشركات العالمية والشركات المصرية، تشمل البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، وتشمل الاتفاقية الأولى منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، باستثمارات تصل إلى 133.8 مليون دولار كحد أدنى، مع الالتزام بحفر 4 آبار وتقديم منح تدريبية.

برنامج "المرفق الأخضر" للتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات

ضمن الجهود المبذولة لدعم التحول الأخضر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "المرفق الأخضر"، ويهدف البرنامج إلى دعم قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يعزز خطوات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بجامعة الجيزة الجديدة

في إطار مواكبة الاتجاهات الدولية في التعليم، وافق المجلس على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بجامعة الجيزة الجديدة ليصبح "كلية الفنون والتصميم"، ويهدف القرار إلى تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل العالمي ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الفنون والتصميم.

قرارات تتعلق بالتعويضات وحل النزاعات الاستثمارية

اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، والتي تشمل تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، كما اعتمد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار التي ناقشت 29 موضوعاً، بالإضافة إلى توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بشأن 60 منازعة.

تمديد قواعد تقنين أراضي سيناء

وافق المجلس على مد العمل بقرار تنظيم تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، بهدف منح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التقنين.

تأتي هذه القرارات ضمن خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

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