مدبولى يكشف 4 مؤشرات اقتصادية مبشرة بالخير.. انخفاض التضخم أبرزها

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن أربعة أرقام اقتصادية إيجابية تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر. وقال إن هذه المؤشرات تُعد بمثابة إشارات واعدة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تراجع معدل التضخم إلى 25.5%

أعلن مدبولى أن معدل التضخم شهد تراجعًا بنسبة 25.5% في نوفمبر الماضي، ما يعكس قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من الضغوط التضخمية، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار

وفي خطوة إيجابية أخرى، أشار مدبولى إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى 47 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية ويدعم استقرار الجنيه المصري.

طرح 10 شركات حكومية في البورصة

وأوضح مدبولى أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 10 شركات تابعة للدولة في البورصة المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات من خلال زيادة الشفافية في القطاع العام.

توقعات بارتفاع أعداد السياح إلى 15 مليون بنهاية 2024

أما في قطاع السياحة، فقد توقّع رئيس الوزراء أن تصل أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2024 إلى نحو 15 مليون سائح، وهو ما يشير إلى تعافي هذا القطاع الحيوي وزيادة إقبال السياح على الوجهات المصرية.

إطلاق مبادرات لتحسين معيشة المواطنين

وكشف مدبولى عن نية الحكومة طرح مجموعة من المبادرات خلال الفترة المقبلة، تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.

رسالة طمأنة للشعب المصري

في ختام تصريحاته، طمأن رئيس الوزراء الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن دورها في حماية المواطنين وتوفير كافة السلع والخدمات الأساسية.

وأكد أن الحكومة على وعي كامل بتقلبات الأوضاع الدولية، وتسعى دائمًا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي تأثير هذه الأوضاع على الداخل المصري، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو ضمان استقرار البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.

اقرأ أيضًا: بدءًا من الخميس.. الآن جدول مواعيد عمل البنك الأهلي بالتوقيت الشتوي 2024

فائدة البنك المركزي تثير التساؤلات.. هل ستؤثر على عوائد الادخار في مصر؟