شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5%.. الأورق والشروط المطلوبة

شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5%.. تعتبر القروض من أهم الأدوات التي تساعد الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم وتطوير مشاريعهم.

وبما أنك تهتم بالقروض التي يقدمها بنك مصر بفائدة 5%، فهذا يعني أنك تبحث عن فرصة ذهبية لتحقيق طموحاتك بأقل التكاليف.

شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5%

يقدم لكم موقع الموجز، شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5%، حيث تساهم القروض في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد ودعم فرص العمل، كما يمكن استخدام القرض لشراء أصول ثابتة مثل العقارات أو المعدات، مما يزيد من القيمة الصافية للأفراد والشركات، ويمكن استخدام القرض لتغطية النفقات الشخصية الكبيرة، مثل الزواج أو التعليم أو العلاج.

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شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5 % 2024

أعلن إدارة بنك مصر عن عدد من الشروط التي لابد أن تكون موجوده بالراغبين للحصول على قرض من البنك، وتأتي شروط الحصول على قرض من بنك مصر بفائدة 5 % على النحو الآتي:-

يُشترط إلا يقل عُمر العميل عن الـ 21 عامًا؛ لكي يستطيع الحصول على القرض من البنك.

يجب ألا يكون عُمر العميل أكبر من 65 عامًا عند دفع آخر قسط من أقساط القرض.

ينبغي على العميل أن يقوم بتسديد القرض على الكثير من الأقساط الشهرية، والتي تصل لمدة كحد أقصى 120 شهرًا لموظفي القطاعات الحكومية، و60 شهرًا للقطاعات الخاصة.

يقوم العميل بدفع الأقساط الشهرية بعد حساب ما عليها من فائدة تصل نسبتها إلى 20% من قيمة القرض لموظفي القطاعات الحكومية.

يجب على العميل أن يقوم بسداد رسوم إدارية لموظفي البنك، وتصل قيمتها 3% من قيمة القرض، ويمكن دفع 250 جنيهًا مصريًا حد أدنى من الرسوم.

شروط الحصول على قرض من بنك مصر

ما مدة استلام القرض من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من القروض لكافة عملائه، وذلك لرغبته في المساعدة في تمويل المشروعات المختلفة ومساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة برواتبهم، ولذلك يلجأون إلى الحصول على القروض لفتح مشروعات مختلفة وتحقيق ربح أكبر.

بالإضافة إلى السماح بالحصول على قرض من بنك مصر خلال 72 ساعة من تقديم كافة أوراق ومستندات العميل، والتي توضح رغبته في الاقتراض من بنك مصر، مع إمكانية تجاوز 20 يومًا كحد أقصى للحصول على القرض.

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الوثائق المطلوبة للحصول على قرض من بنك مصر

القروض بفائدة 5% تخضع لشروط محددة تختلف باختلاف نوع القرض ومدة السداد والمبلغ المطلوب، وجاءت تلك المستندات على النحو التالي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمُتقدم. إحضار إيصال مرافق حديث، ويكون عبارة عن (فاتورة تليفون أرضي – إيصال غاز – فاتورة مياه – إيصال كهرباء). تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري وشهادة مزاولة المهنة، وهذا إذا كان المُتقدم من أصحاب الأعمال الحرة. في حالة رغبة المُتقدم في الاتفاق على تحويل راتبه للبنك، فعليه تقديم تعهد من جهة العمل.

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