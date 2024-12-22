أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم 2024.. تصل لـ27.5%

شهادات البنك الأهلي اليوم 2024.. تُعد واحدة من أكثر الأدوات الادخارية التي تحظى بإقبال كبير من العملاء، نظرًا لما تُوفره من عائد متميز وخيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات المالية.

تستمر شهادات البنك الأهلي اليوم 2024 في تقديم حلول مالية جذابة تُلبي تطلعات الأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن مع ضمان العائد.

شهادات البنك الأهلي اليوم 2024

ويقدم موقع الموجز في هذا التقرير تفاصيلأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم 2024، التي يقدمها البنك بناءً على آخر التحديثات المتوفرة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

ومن شهادات البنك الأهلي اليوم 2024، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي والتي تتميز بالآتي:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاته.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

أسعار الفائدة:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

صرف العائد: سنويًا.

الشهادة البلاتينية السنوية

كما تضم شهادات البنك الأهلي اليوم 2024، الشهادة البلاتينية السنوية التي تتميز بالآتي:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاته.

مدة الشهادة: سنة واحدة.

أسعار الفائدة:

شهريًا: 23.5%

يوميًا: 23%

سنويًا: 27%

صرف العائد: بنهاية المدة.

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

ومن ضمن شهادات البنك الأهلي اليوم 2024، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والتي تأتي على النحو التالي..

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاته.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

أسعار الفائدة:

السنة الأولى: 26%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 18%

صرف العائد: شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويقدم موقع الموجز، شهادات البنك الأهلي اليوم 2024، وبها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والتي تأتي على النحو التالي..

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاته.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

سعر الفائدة: 27.5% عائد ربع سنوي.

مثال: عند شراء شهادة بمبلغ 100 ألف جنيه، يحصل العميل على 6,875 جنيهًا بشكل ربع سنوي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

كما توجد الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري ومن مزاياها الآتي:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاته.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

سعر الفائدة: 14.25% شهريًا.

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