قفزة مفاجئة في أصول البنك المركزي.. سر الـ 6.2 تريليون

سجلت أصول البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت 6.249 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام،، عاكسًا استمرار البنك في تعزيز قدراته المالية وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية المتبعة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية

أظهرت قائمة المركز المالي للبنك أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية بلغت 26.210 مليار جنيه، في حين سجلت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه، وتعكس هذه الأرقام في إطار دور البنك المركزي في دعم الاستثمارات المالية والمساهمة في المشاريع المشتركة مع المؤسسات المحلية والدولية.

انخفاض أرصدة الذهب

فيما يتعلق بأرصدة الذهب، كشفت البيانات عن انخفاضها إلى 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من نفس العام، ويرتبط هذا التراجع بتغيرات في الأسعار العالمية للذهب، التي تؤثر بدورها على تقييم الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

أرباح البنك المركزي

أما على صعيد الأرباح، فقد حقق البنك المركزي صافي ربح قدره 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مما يعكس تراجعًا في الأرباح بنحو 19.409 مليار جنيه، فهذا الانخفاض جاء نتيجة لعوامل متنوعة، من بينها التغيرات في معدلات الفائدة العالمية وتأثيرات الأسواق الدولية على المحفظة الاستثمارية للبنك.

إجمالي حقوق الملكية

أما على صعيد حقوق الملكية، فقد انخفض إجمالي حقوق الملكية بالبنك إلى 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 162.413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، وتشمل هذه الحقوق رأس المال والاحتياطيات المختلفة، حيث سجل رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه، بينما بلغت الاحتياطيات 403.335 مليار جنيه، ويعكس الانخفاض في حقوق الملكية تأثر المركز المالي للبنك المركزي بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلا أن البنك يواصل اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز مركزه المالي.

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