أفضل شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. تبدأ من 1000 جنيه

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. يبحث الكثير من المواطنين وعملاء البنك الأهلي اليوم عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري, إذ يقدم جموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بعوائد مرتفعة، تتيح للمستثمرين فرصة الحصول على استثمار آمن ومرتفع العوائد.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري

تتعدد أنواع شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، ومنها الشهادات التي تقدم عوائد ثابتة ومزايا عديدة للمستثمرين, والتي تتيح عوائد شهرية أو سنوية، حسب اختيار العميل، مع مدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

ويستعرض “الموجز” شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري, وجاءت كالتالي:

الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري

تقدم الشهادات البلاتينية عوائد شهرية مرتفعة تصل إلى 23.5% سنويًا، مع إمكانية صرف العائد في نهاية مدة الشهادة, ويمكن للمستثمرين استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب أو في نهاية مدة الشهادة وفقًا للشروط المحددة من البنك الأهلي.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري المتدرج

تتميز الشهادات ذات العائد الشهري المتدرج بأنها تقدم عوائد تبدأ بنسبة 26% في السنة الأولى، ثم تتناقص إلى 22% في السنة الثانية، وتصل إلى 18% في السنة الثالثة, ويمكن للمستثمرين الحصول على بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادات.

شهادات البنك الأهلي الخماسية ذات العائد الشهري

تعد شهادات البنك الأهلي الخماسية خيارًا طويل الأجل مع عائد ثابت بنسبة 14.25% شهريًا, ويمكن أن تبدأ هذه الشهادات بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه، وتعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يفضلون استثمارًا آمنًا على المدى الطويل.

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي الثلاثية بعائد ثابت سنوي

أصدر البنك الأهلي شهادات ادخار ذات عائد ثابت على مدار 3 سنوات، وتصل العوائد إلى 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة, والتي تتيح فرصة الاستثمار على المدى الطويل وعوائد ثابتة تضمن للمستثمرين استقرارًا ماليًا.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم لمدة سنة

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعوائد مرتفعة، ويمكن الحصول على شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 20% سنويًا, ويتم حساب الفائدة الشهرية بضرب المبلغ المدخر في نسبة العائد السنوي، ثم تقسيمه على 12.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة المبلغ المدخر 400,000 جنيه، فإن الفائدة الشهرية تكون حوالي 6,666 جنيهًا.

شهادات البنك الأهلي

شهادة أمان المصريين

يقدم البنك الأهلي شهادة "أمان المصريين" بعائد ثابت قدره 13% لمدة 3 سنوات، ويمكن الاكتتاب فيها بدءًا من 500 جنيه، وتعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار منخفض المخاطر مع عوائد مرضية.

خصائص شهادات البنك الأهلي 2024

تتميز جميع شهادات البنك الأهلي لعام 2024 بأنها شهادات اسمية، ولا يمكن تداولها أو تحويل قيمتها, كما أنها لا يمكن رهنها أو التصرف فيها بأي طريقة نقل ملكية.

وعند انتهاء مدة الشهادة، يتم تجديدها تلقائيًا وفقًا للأسعار المعلنة، مما يوفر للمستثمرين الفرصة للاستمرار في الاستفادة من العوائد دون الحاجة لإعادة الاكتتاب.

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