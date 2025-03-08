أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك المصرية.. فرص استثمارية بعوائد مغرية

تشهد السوق المصرفية المصرية منافسة قوية بين البنوك في تقديم شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك، حيث طرحت العديد من البنوك شهادات مميزة بعوائد تصل إلى 30% في بعض الحالات، لتلبية تطلعات العملاء وتحقيق عوائد مجزية على مدخراتهم.

يستعرض “الموجز” البنوك المصرية التي تتيح اعلي عائد لشهادات الادخار في مصر, المواقع الرسمية للبنوك وجدول أسعار العائد.

أعلى عائد شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري

يُعد البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات التي تقدم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، ومن بين أبرز تلك الشهادات:

الشهادة البلاتينية المتناقصة:

تمتد لمدة 3 سنوات بعائد يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم 25% في السنة الثانية، وأخيرًا 20% في السنة الثالثة.

يتم صرف العائد سنويًا.

الشهادة البلاتينية السنوية:

تُصدر لمدة عام واحد بعائد ثابت يصل إلى 27% يُصرف عند الاستحقاق، أو 23.5% يُصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية الثلاثية:

تُمنح لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا.

أعلى عائد شهادات ادخار في بنك مصر

يقدم بنك مصر أيضًا مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، ومنها:

شهادة ابن مصر:

تمتد لمدة 3 سنوات بعائد متناقص يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 20% في السنة الثالثة.

يمكن صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا حسب اختيار العميل.

شهادة طلعت حرب:

تُصدر لمدة عام واحد بعائد ثابت 27% يُصرف سنويًا، أو 23.5% شهريًا.

شهادة القمة:

تُمنح لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا، يُصرف شهريًا.

أعلى عائد شهادات ادخار في بنك سايب 2024

يتميز بنك سايب بتقديم شهادات ادخار بعوائد مغرية، ومن أبرزها:

شهادة إكسلانس:

تمتد لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 22.5% سنويًا مع صرف العائد شهريًا.

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو مليون جنيه.

شهادة إكسلانس بلس:

تُصدر لمدة 3 سنوات بعائد 23% سنويًا، ويشترط البنك حدًا أدنى للشراء بقيمة 5 ملايين جنيه.

شهادة برايم:

تُصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 22% يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.

أعلى عائد شهادات ادخار في بنك قطر الوطني الأهلي 2024

يُقدم بنك قطر الوطني الأهلي شهادات ادخار تنافسية تشمل:

شهادة فرست بلس:

تُصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 22% يُصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية:

توفر عائدًا يتراوح بين 20% و20.15% حسب دورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي).

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 100 ألف جنيه.

أعلى عائد شهادات ادخار في البنك الأهلي الكويتي 2024

يُقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة من الشهادات التي تحقق عوائد مرتفعة، أبرزها:

الشهادة الثلاثية:

توفر عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 21% يُصرف شهريًا، أو 22.1% عند صرف العائد كل 3 أشهر.

شهادة القمة:

تُصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

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