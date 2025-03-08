موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025 وأماكن الاستلام المتاحة

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025.. يترقب أصحاب المعاشات في مصر مواعيد صرف معاشاتهم لشهر أبريل 2025، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة المرتبات والمعاشات.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025

ومع تزايد الاهتمام بهذه المستجدات، يبحث الكثيرون عن تفاصيل موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025، أماكن استلام المعاش، وطرق الاستعلام المتاحة لضمان سهولة الحصول على مستحقاتهم المالية، وهذا ما يتناوله الموجز، في التقرير التالي:

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في الأول من كل شهر، وبذلك سيتمكن المستفيدون من استلام معاشات أبريل 2025 يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025.

أماكن وطرق صرف المعاشات

حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير عدة خيارات مرنة موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025، بما يضمن سهولة الوصول إليها، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والتجارية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.

منافذ "فوري" التي توفر خدمة الصرف بسهولة وسرعة.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، التي تتيح استلام المعاش رقميًا دون الحاجة إلى الذهاب للمنافذ التقليدية.

موعد صرف معاشات ابريل 2025

ولضمان سهولة الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بالمعاش، توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن مستحقاتهم عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنـــــــــــــــــــــــا

اختيار "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية، ثم الدخول إلى "الخدمات التأمينية".

الضغط على خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم النقر على "استعلام".

عرض تفاصيل المعاش والمستحقات المالية المتاحة.

موعد صرف معاشات ابريل 2025

زيادة المعاشات

الجدير بالذكر أنه تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل قرارات مالية مهمة سيتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد في يوليو 2025، ومن أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا.

زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعزز من المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات ويخفف من الأعباء المالية عليهم.

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