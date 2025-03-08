موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025.. اعرف التفاصيل

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025.. في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يكون موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بدءًا من العام المالي الجديد في يوليو 2025، مع إمكانية تبكير بعض الإجراءات لتقديم دعم فوري للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025، مؤكدًا أن الزيادات في المرتبات والأجور والمعاشات ستبدأ مع بداية العام المالي الجديد، وتحديدًا مع صرف رواتب شهر يوليو 2025.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من التفاصيل النهائية للحزمة الاجتماعية، والتي سيتم عرضها على الرئيس السيسي لاعتمادها خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 والأجور

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في المرتبات والأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث سيتم تقسيم الزيادات إلى فئتين:

المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: سيحصلون على زيادة بنسبة 10%.

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: سيحصلون على زيادة بنسبة 15%.

تهدف هذه الزيادات إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأطباء والممرضون والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

زيادة مرتبات المعلمين 2025

جاءت زيادات مرتبات المعلمين وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية السادسة: 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة: 6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

الدرجة الوظيفية الثالثة: 7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثانية: 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 8 آلاف و200 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9 آلاف و200 جنيه.

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها: 10 آلاف و200 جنيه.

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12 ألفًا و200 جنيه.

زيادة المعاشات 2025

أشار مجلس الوزراء إلى أن المعاشات ستشهد زيادة بنسبة 15%، ليستفيد منها حوالي 13 مليون مواطن.

وستطبق هذه الزيادة أيضًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، في إطار حرص الحكومة على دعم كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد صرف مكافآت المعلمين العاملين بالحصة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن حصر مستحقات المعلمين العاملين بالحصة يتم في يوم 20 من كل شهر، على أن يتم صرف المكافآت بحد أقصى خلال الشهر التالي.

وبالتالي، من المقرر صرف مكافآت معلمي الحصة عن الفترة حتى 20 فبراير 2025 في 10 مارس 2025 كحد أقصى.

زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة لتصبح 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

ويشمل هذا المبلغ حصة الموظف في التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى جميع الاستقطاعات الأخرى لجميع الفئات المشمولة بالقرار.

أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة

تهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

تعزيز العدالة الاجتماعية: تقليل الفجوة بين مختلف فئات المجتمع وضمان توزيع عادل للموارد.

تخفيف الأعباء الاقتصادية: مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا: تقديم دعم مادي مباشر للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

تحسين جودة الخدمات العامة: زيادة رواتب العاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين بشكل عام.

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