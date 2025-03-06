موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. اعرف هتقبض امتى؟| تفاصيل

صرف معاشات شهر أبريل.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من 1 أبريل 2025، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

حيث يشهد هذا الصرف تزايدًا في اهتمام المواطنين الذين يتجاوز عددهم 13 مليون مستفيد، بسبب الزيادة الجديدة في المعاشات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر أبريل.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2025

يتم صرف المعاشات من خلال عدة منافذ موزعة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين، وهذه المنافذ تشمل:

منافذ شركة فوري: التي تقدم وسيلة سريعة وفعّالة للصرف. المحافظ الإلكترونية: التي تتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم عبر هواتفهم المحمولة. ماكينات الصرف الآلي ATM: المنتشرة في جميع البنوك. فروع البريد المصري: المتواجدة في مختلف الأماكن. فروع البنوك: حيث يمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم مباشرة من فروع البنوك.

معاشات شهر إبريل

الزيادة الجديدة في معاشات شهر إبريل

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على المعاشات اعتبارًا من أبريل 2025، وهو ما يعكس جهود الدولة في رفع مستوى الدعم للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد وزير المالية أن هذه الزيادة تعد جزءًا من سلسلة تحسينات تهدف إلى دعم الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

بالإضافة إلى الزيادة العامة في المعاشات، تم تعديل الحد الأدنى لها وفقًا للشرائح الجديدة التي أقرتها الهيئة. وجاءت الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا. الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا. الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا. الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا. الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا. الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا. الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا. الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا. الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا. الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا. الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا. الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا. الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا. الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر إبريل

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باستخدام الرقم القومي، من خلال الموقع، يمكن للمستفيدين تحديث بياناتهم والتحقق من قيمة المعاش المستحق.

يستمر العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير معاشات تلبي احتياجاتهم الأساسية.

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