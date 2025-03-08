موعد صرف معاشات أبريل 2025.. الحد الأدنى والمنافذ المتاحة للاستلام

موعد صرف معاشات أبريل 2025..أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 للمستحقين اعتبارًا من 1 مارس 2025، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، ويرصد الموجز تفاصيل وموعد صرف معاشات أبريل

أماكن صرف معاشات أبريل

يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم عبر:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

منافذ فوري وكروت ميزة



كيفية الاستعلام عن قيمة معاشات ابريل

يمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشات أبريل الخاص بهم عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.



2. اختيار أيقونة "صاحب معاش".



3. الضغط على "الخدمات التأمينية" ثم اختيار "الاستعلام عن المعاشات".



4. إدخال الرقم القومي ثم الضغط على "استعلام" لعرض البيانات.

الحد الأدنى لقيمة معاشات أبريل 2025

جاءت قيمة المعاشات وفقًا للشرائح المختلفة كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا



معاشات أبريل.. موعد زيادة معاشات 2025

من المقرر أن تتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لما أعلنه صندوق التأمينات والمعاشات، على أن يتم الكشف عن التفاصيل لاحقًا.

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