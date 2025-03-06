موعد صرف معاشات إبريل 2025 وقيمة الزيادة المرتقبة

موعد صرف معاشات إبريل 2025.. تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر إبريل 2025 لملايين المواطنين، حيث من المتوقع أن يتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الفطر المبارك.

مما يثير تساؤلات العديد من أصحاب المعاشات حول الموعد المحدد وطريقة الاستعلام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف معاشات إبريل 2025.

خطوات الاستعلام عن معاشات إبريل 2025

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني: يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة معاشات إبريل من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الرابط هنا.

التسجيل والدخول: يتطلب الاستعلام تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

موعد صرف معاشات إبريل 2025

وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات إبريل سيكون يوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، اما إجازة عيد الفطر في ظل تزامن موعد الصرف مع عطلة عيد الفطر، لم تصدر الهيئة أي تصريحات رسمية بشأن تعديل الموعد حتى الآن.

زيادة المعاشات في مصر

زيادة 15% في يوليو 2025: أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداء من يوليو 2025. وستستهدف هذه الزيادة 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات في مختلف الجهات الحكومية.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداء من يوليو 2025. وستستهدف هذه الزيادة 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات في مختلف الجهات الحكومية. التطبيق بداية من يوليو 2025: ستتم الزيادة اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل في يوليو 2025، وهو الموعد القانوني للزيادة السنوية للمعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

معاشات شهر إبريل

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2025

أصحاب المعاشات يمكنهم صرف مستحقاتهم المالية من عدة أماكن تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) لجميع البنوك العاملة في مصر. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. منافذ شركات فوري المتوفرة في العديد من المواقع.

من خلال هذه الخيارات المتعددة، يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مما يسهم في تسهيل عملية الصرف وضمان وصول المعاشات للمستفيدين بشكل فعال.

اقرأ أيضاً:

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025.. بشرى سارة من الحكومة للموظفين وأصحاب المعاشات

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية و زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يوضح