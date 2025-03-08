موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. اعرف هتاخد الزيادة امتى؟

مرتبات شهر مارس 2025.. أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وزيادة الأجور والمعاشات، حيث شملت قرارات الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور وتحسين معاشات العاملين في الدولة، تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز القدرة المالية للمواطنين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2025، يوم 23 مارس، ويستمر على مدار 5 أيام للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، كما تم تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات، وهي أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، كما طالبت الوزارة الجهات الإدارية بإبلاغ العاملين بالمواعيد لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

صرف معاشات شهر أبريل 2025

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 في 1 أبريل عبر ماكينات الصراف الآلي، يتم صرف المعاشات من جميع البنوك ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

زيادة المرتبات والمعاشات في الحكومة والقطاع الخاص

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، كما تركزت الزيادة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار حزمة من القرارات الاجتماعية.

مرتبات شهر مارس

قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

1. زيادة المرتبات:

-تكلفة الزيادة ستصل إلى 85 مليار جنيه.

-تم تحديد علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بالقانون ذاته.

-علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه مع زيادة قدرها 400 جنيه.

-زيادة 300 جنيه في العلاوات القطعية لكافة العاملين في الدولة.

-زيادة في حوافز الجودة والتطوير لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين بمبلغ 500 مليون جنيه لكل منهما.

2. زيادة المعاشات:

زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15% بداية من يوليو 2025.

3. زيادة الحد الأدنى للأجور:

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، كما سيتم تخصيص مخصصات مالية لبقية الجهات الحكومية لتغطية احتياجاتها من الزيادات.



موعد تطبيق الزيادة في المرتبات والمعاشات

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادات في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، وستشمل 4.5 مليون عامل في الحكومة و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، القيمة الإجمالية لهذه الزيادة تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الزيادة ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الزيادة في الدرجة السادسة ستكون حوالي 1100 جنيه، بينما تزداد في الدرجات الأعلى، لتصل إلى 1500 و1600 جنيه في بعض الحالات.

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