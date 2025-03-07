موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 قبل عيد الفطر .. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر مارس.. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، حيث سيكون بدء صرف الرواتب في 23 مارس 2025، مع تخصيص أيام لصرف المتأخرات للمستحقين.

هذا القرار يأتي في إطار استعدادات الوزارة لمواكبة عطلات عيد الفطر، والتي تشمل أيام إجازات رسمية يجب مراعاتها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 قبل عيد الفطر.

صرف مرتبات شهر مارس 2025

البدء في صرف الرواتب، ستبدأ عملية صرف مرتبات شهر مارس 2025 في 23 مارس لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة كما يستخدم صرف المتأخرات، سيتم صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، و10 من مارس 2025. وستتم مراعاة عطلات الأعياد الرسمية.

مرتبات شهر مارس



أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

يمكن للعاملين في كافة القطاعات الحكومية الحصول على مرتباتهم من خلال عدة أماكن:

1. فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

2. فروع البريد المصري.

3. ماكينات الصرف الآلي (ATM) المتوفرة في العديد من الأماكن.

جدول مرتبات شهر مارس 2025

تشمل رواتب شهر مارس 2025 الفئات الوظيفية المختلفة، بدءًا من الحد الأدنى للأجور:

6000 جنيه للدرجة السادسة.

6500 جنيه للدرجة الخامسة.

7000 جنيه للدرجة الرابعة.

7500 جنيه للدرجة الثالثة.

8000 جنيه للدرجة الثانية.

8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.

9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.

10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

بذلك، تم تحديد مواعيد صرف المرتبات وتوزيعها على البنوك، البريد، وماكينات الصرف الآلي لضمان تسهيل عملية الاستلام قبل عطلة عيد الفطر.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, وتم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) عند 28 جنيهًا للساعة.

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