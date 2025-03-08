حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات والمعاشات لشهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 مارس، على أن يستمر لعدة أيام لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة. كما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال أيام 6، 9، و10 أبريل وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين بالحكومة صرف رواتبهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي

تم تحديد الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

ودرجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 أبريل، على أن يستمر حتى نهاية الشهر، ويمكن صرف المعاشات من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المعتمدة.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

منافذ "فوري" المعتمدة.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

للاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة، يمكن للمستفيدين:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستخدام الرقم القومي والرقم التأميني.

الاتصال بالخط الساخن المخصص للاستفسارات.

التوجه إلى أقرب فرع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يأتي صرف المرتبات والمعاشات في توقيت مناسب قبل عيد الفطر، ما يمنح المواطنين فرصة لتغطية احتياجاتهم قبل حلول العيد.

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