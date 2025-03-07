الحد الأقصى للسحب اليومى من البنوك وماكينات السحب الآلي atm

يبحث العديد من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي والتي تشمل 27 ألف ماكينة تغطي كافة محافظات الجمهورية، وخاصة عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة فقط وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

السحب اليومي من البنوك وماكينات السحب الآلي

إليكم تفاصيل السحب اليومي من البنوك

وكان البنك المركزي قد قرر في شهر إبريل الماضي ارتفاع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية حتى 250 ألف جنيه، وذلك بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي وهو بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

وحدد أيضاً البنك المركزي في وقت ماضي رسوم السحب لكل عملية، وفي المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك هي مصدر البطاقة، كما حدد أيضاً الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.

وتوفر ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لكافة البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، وسواء عن طريق الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

يصل الحد الأقصى للسحب اليومي الخاص بماكينات الصراف الآلي أو ATM هو 30 ألف جنيه مصري، وذلك عقب قرار المركزي الأخير.

السحب اليومي في البنوك

وقد قرر البنك المركزي في شهر إبريل السابق ارتفاع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية حتى 250 ألف جنيه، وذلك بدلًا من 150 ألفًا.

الاستعلام عن الرصيد من ماكينة الـ ATM

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

- وأيضاً رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.

- وإليكم رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.

- ورسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

- وأخيراً رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

السحب اليومي من ماكينة السحب الآلي والبنوك

اقرأ أيضاً:

مواعيد غلق البنوك في رمضان 2025 جميع المحافظات.. اعرف مواعيد العمل الرسمية

مواعيد غلق البنوك في شهر رمضان المبارك 2025..البنك الأهلي المصري وبنك مصر