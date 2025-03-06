سعر اليورو اليوم الخميس 6-3-2025 في البنوك.. بكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 54.13 جنيهًا للشراء و54.28 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.13 جنيهًا للشراء و54.28 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.74 جنيهًا للشراء و54.44 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول عند 53.68 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) 53.67 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي (AIB) 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

استقر سعر اليورو في بنك SAIB عند 53.67 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 53.66 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني (NBK) 53.66 جنيهًا للشراء و54.37 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو في البنك المصري الخليجي عند 53.65 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 53.61 جنيهًا للشراء و53.89 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 53.52 جنيهًا للشراء و54.34 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر اليورو في المصرف المتحد عند 53.40 جنيهًا للشراء و54.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي (AIB) 53.16 جنيهًا للشراء و54.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي عند 52.61 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع.

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