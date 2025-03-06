مواعيد غلق البنوك في رمضان 2025 جميع المحافظات.. اعرف مواعيد العمل الرسمية

مواعيد غلق البنوك في رمضان.. أعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل للبنوك خلال شهر رمضان لعام 2025، حيث تم تحديد ساعات العمل للمصارف بشكل يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد غلق البنوك في رمضان.

مواعيد غلق البنوك في رمضان 2025

يبدأ العمل في البنوك للموظفين في رمضان 2025 من الساعة التاسعة صباحًا.

ينتهي العمل للموظفين في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

تبدأ ساعات العمل لاستقبال المواطنين في الساعة 9:30 صباحًا.

يتم غلق البنوك أمام الجمهور في الساعة 1:30 ظهرًا، بذلك، تعمل البنوك 5 ساعات يوميًا للموظفين، و4 ساعات لاستقبال الجمهور من الأحد إلى الخميس.

مواعيد غلق البنوك

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

يفتح البنك الأهلي المصري أمام الجمهور الساعة 9:30 صباحًا ويغلق في الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد عمل بنك مصر يبدا العمل في الساعة 9:30 صباحًا ويغلق في الساعة 1:30 ظهرًا.

السيولة المحلية والودائع غير الحكومية

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية في مصر إلى 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، كما أظهرت البيانات زيادة المعروض النقدي ليصل إلى 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، بزيادة عن 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر من العام نفسه.

كما أشار التقرير إلى زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لتصل إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وقد توزع توزيع الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ حجم الودائع تحت الطلب 1.784 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 5.945 تريليون جنيه.

تتزامن هذه البيانات مع إعلان البنك المركزي عن استقرار الأسواق المالية وارتفاع السيولة المحلية، مما يساهم في تعزيز قدرة النظام المصرفي المصري على توفير خدماته للمواطنين في شهر رمضان.

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