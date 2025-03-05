ما هي مواعيد فتح البنوك في رمضان 2025 بالكامل

بعد إعلان البنك المركزي المصري، يبحث الكثير من العملاء وأصحاب المعاشات عن مواعيد فتح البنوك في رمضان 2025، حيث حدد البنك المركزي مواعيد العمل الرسمية للموظفين والمواطنين، مع تقليص عدد ساعات العمل بما يتناسب مع خصوصية الشهر الكريم.

مواعيد فتح البنوك في رمضان 2025

حيث يقدم الموجز، خلال السطور التالية، مواعيد فتح البنوك في رمضان 2025 بالإضافة إلي رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في مصر.

مواعيد فتح البنوك في رمضان

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

حدد البنك المركزي المصري موعد فتح وغلق العمل بالبنوك طوال شهر رمضان 2025 حيث يتم تنظيمها كالتالي:

بداية العمل للموظفين تكون في تمام الساعة 9 صباحًا.

غلق العمل للموظفين يكون في تمام الساعة 2 ظهرًا.

مواعيد فتح البنك للعملاء يكون في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

مواعيد غلق البنك للعملاء يكون في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد فتح البنوك في رمضان

ساعات العمل خلال رمضان 2025

كما تقرر تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان 2025 المبارك في كافة الجهات الحكومية، لتبدأ من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع التزام الموظفين بالعودة إلى المواعيد الرسمية بعد انتهاء الشهر الكريم.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025

حيث يبدأ موظفي البنك يومهم الساعة 9 صباحًا، وانتهاء عملهم يكون في الـ2 ظهرًا.

أما بداية دخول العملاء فيكون بداية من الساعة الـ9.30 صباحًا وحتى الـ1.30 ظهرًا.

ويمنح البنك الأهلي لموظفيه الإجازة الرسمية وتكون يومي الجمعة والسبت.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في مصر

بنك كريدي أجريكول: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

بنك قطر الوطني (QNB): رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

البنك الزراعي المصري: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

البنك الأهلي المصري: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه.

مواعيد فتح البنوك في رمضان

بنك مصر: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي: رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك القاهرة: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك HSBC: رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

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