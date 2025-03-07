سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المختلفة الجمعة 7 مارس 2025

الدينار الكويتي.. شهد سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة مارس 2025، في معظم البنوك المصرية، مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات يوم أمس، يأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025 في البنوك المختلفة.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم



وفيما يلي أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم اجمعة 7 مارس 2025، في عدد من البنوك المصرية:

الدينار الكويتي

1. بنك أبو ظبي الأول



سعر الدينار الكويتي للشراء: 159.46 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.62 جنيه



2. المصرف العربي الدولي



سعر الدينار الكويتي للشراء: 164.17 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.62 جنيه



3. بنك التنمية الصناعية



سعر الدينار الكويتي للشراء: 155.71 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 166.32 جنيه



4. البنك الأهلي الكويتي



سعر الدينار الكويتي للشراء: 160.52 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.75 جنيه



5. بنك الكويت الوطني



سعر الدينار الكويتي للشراء: 155.39 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 165.34 جنيه



6. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)



سعر الدينار الكويتي للشراء: 164.23 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.69 جنيه



7. بنك التعمير والإسكان



سعر الدينار الكويتي للشراء: 159.16 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.46 جنيه



8. البنك الأهلي المصري



سعر الدينار الكويتي للشراء: 163.53 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.62 جنيه

الدينار الكويتي



9. بنك نكست



سعر الدينار الكويتي للشراء: 158.09 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 168.30 جنيه



10. البنك التجاري الدولي (CIB)



سعر الدينار الكويتي للشراء: 162.14 جنيه

سعر الدينار الكويتي للبيع: 164.77 جنيه

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