مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025.. للعملاء والموظفين

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025.. زادت مؤشرات البحث عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025, تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري عن المواعيد الرسمية للعمل خلال الشهر الكريم، والتي تشمل مواعيد العمل للموظفين واستقبال العملاء.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

حدد البنك المركزي المصري مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال شهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

يبدأ عمل الموظفين في البنوك الساعة 9:00 صباحًا.

ينتهى عمل الموظفين في الساعة 2:00 ظهرًا.

تستقبل البنوك العملاء اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا.

تغلق البنوك أمام العملاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

تستمر ساعات العمل اليومية للبنوك طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، والتي تبلغ للموظفين 5 ساعات، بينما بلغت ساعات العمل لاستقبال العملاء 4 ساعات فقط.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025

حدد البنك الأهلي المصري مواعيد العمل خلال شهر رمضان وفقًا لتوجيهات البنك المركزي, كالتالي:

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

يفتح البنك الأهلي أبوابه أمام العملاء الساعة 9:30 صباحًا.

يغلق البنك أبوابه أمام العملاء الساعة 1:30 ظهرًا.

يبدأ الموظفون عملهم في الساعة 9:00 صباحًا.

ينتهي دوام الموظفين في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2025

اعتمد بنك مصر مواعيد العمل خلال شهر رمضان وفقًا للجدول التالي:

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

يفتح بنك مصر أبوابه أمام العملاء الساعة 9:30 صباحًا.

يغلق البنك أمام العملاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

يبدأ دوام الموظفين الساعة 9:00 صباحًا.

ينتهى العمل للموظفين الساعة 2:00 ظهرًا.

ارتفاع السيولة المحلية في البنوك المصرية

سجل البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، والتي بلغت 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024, كالتالي

سجل المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه في يناير 2025، مقارنة بـ 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.121 تريليون جنيه في الشهر السابق.

بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.784 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 8.833 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية

كشف البنك المركزي عن زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية، والتي بلغت 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر 2024, كالتالي:

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 1.784 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

بلغت ودائع قطاع الأعمال العام 113.637 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص 956.465 مليار جنيه، ووصلت ودائع القطاع العائلي إلى 715.220 مليار جنيه.

ارتفعت ودائع الأجل وشهادات الادخار إلى 5.945 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.873 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

استحوذ قطاع الأعمال العام على 65.517 مليار جنيه من ودائع الأجل، بينما بلغ نصيب القطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، وسجل القطاع العائلي 5.554 تريليون جنيه.

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