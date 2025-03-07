مواعيد القطارات اليوم الجمعة 7 مارس 2025 من القاهرة للإسكندرية

مواعيد القطارات اليوم ، الجمعة 7 مارس 2025، يبحث الكثير من المواطنين وخاصة بعد دخول شهر رمضان الكريم عن مواعيد انتقال القطارات من وإلى المحافظات المختلفة، وذلك للتأكد من وجود أي تغيرات هذه المواعيد من عدمه.

مواعيد القطارات اليوم، ويقدم الموجز لقراءه في السطور التالية مواعيد القطارات اليوم 7 مارس 2025، وهل طرأ عليها تغيرات في المواعيد بسبب شهر رمضان المبارك؟.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

مواعيد القطارات اليوم، قطار رقم 119 (تهوية) - الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 903 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 7 (تهوية) - الساعة 6:20 صباحًا.

قطار رقم 1205 (تحيا مصر) - الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 2025 (تالجو) - الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 905 (VIP) - الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 901 (مكيف) - الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 911 (مكيف) - الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1211 (تحيا مصر) - الساعة 10:10 صباحًا.

قطار رقم 913 (مكيف) - الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 917 (VIP) - الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 919 (مكيف) - الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 915 (مكيف) - الساعة 3:10 عصرًا.

قطار رقم 21 (تهوية) - الساعة 3:25 عصرًا.

قطار رقم 921 (مكيف) - الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 925 (مكيف) - الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 923 (مكيف) - الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 931 (مكيف) - الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 31 (مكيف) - الساعة 8:30 مساءً.

قطار رقم 1203 (تهوية) - الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 (تالجو) - الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 23 (تهوية) - الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة) - الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:10 مساءً.

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 934 (مكيف) - الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية للقاهرة

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (روسية - تهوية) - الساعة 5:10 صباحًا.

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة) - الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 902 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 906 (مكيف) - الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 900 (مكيف) - الساعة 8:15 صباحًا.

قطار رقم 912 (مكيف) - الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 914 (مكيف) - الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 (مكيف) - الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 922 (مكيف) - الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 928 (مكيف) - الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 568 (سياحي) - الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 118 (تهوية) - الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 32 (تهوية) - الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 930 (مكيف) - الساعة 8:10 مساءً.

قطار رقم 920 (مكيف) - الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 18 (روسية) - الساعة 1:10 ظهرًا.

قطار رقم 28 (روسية) - الساعة 8:20 مساءً.

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