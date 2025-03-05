مواعيد القطارات اليوم 5 مارس 2025 على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس
مواعيد القطارات اليوم.. أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط القاهرة - الإسكندرية، وذلك اليوم الاربعاء 5 مارس 2025.
وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم 5 مارس 2025 على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس.
مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية:
- قطار رقم 119 (تهوية) - الساعة 5:00 صباحًا
- قطار رقم 903 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا
- قطار رقم 7 (تهوية) - الساعة 6:20 صباحًا
- قطار رقم 1205 (تحيا مصر) - الساعة 6:45 صباحًا
- قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:00 صباحًا
- قطار رقم 2025 (تالجو) - الساعة 8:00 صباحًا
- قطار رقم 905 (VIP) - الساعة 9:00 صباحًا
- قطار رقم 901 (مكيف) - الساعة 8:10 صباحًا
- قطار رقم 911 (مكيف) - الساعة 10:00 صباحًا
- قطار رقم 1211 (تحيا مصر مباشر) - الساعة 10:10 صباحًا
- قطار رقم 913 (مكيف) - الساعة 12:00 ظهرًا
- قطار رقم 917 (VIP) - الساعة 3:00 عصرًا
- قطار رقم 919 (مكيف) - الساعة 2:25 ظهرًا
- قطار رقم 915 (مكيف) - الساعة 3:10 عصرًا
- قطار رقم 21 (تهوية) - الساعة 3:25 عصرًا
- قطار رقم 921 (مكيف) - الساعة 6:00 مساءً
- قطار رقم 925 (مكيف) - الساعة 6:15 مساءً
- قطار رقم 923 (مكيف) - الساعة 4:00 مساءً
- قطار رقم 931 (مكيف) - الساعة 8:15 مساءً
- قطار رقم 31 (مكيف) - الساعة 8:30 مساءً
- قطار رقم 1203 (تهوية) - الساعة 1:25 ظهرًا
- قطار رقم 2023 (تالجو) - الساعة 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 23 (تهوية) - الساعة 4:30 عصرًا
- قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة) - الساعة 5:00 مساءً
- قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:10 مساءً
- قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة من المنصورة) - الساعة 7:15 مساءً
- قطار رقم 934 (مكيف) - الساعة 10:15 مساءً
مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة:
- قطار رقم 8 (روسي) - الساعة 5:10 صباحًا
- قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة) - الساعة 10:00 صباحًا
- قطار رقم 902 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا
- قطار رقم 906 (مكيف مباشر) - الساعة 7:00 صباحًا
- قطار رقم 900 (مكيف) - الساعة 8:15 صباحًا
- قطار رقم 912 (مكيف) - الساعة 11:30 صباحًا
- قطار رقم 914 (مكيف) - الساعة 1:00 ظهرًا
- قطار رقم 916 (مكيف مباشر) - الساعة 2:00 ظهرًا
- قطار رقم 922 (مكيف) - الساعة 3:30 عصرًا
- قطار رقم 928 (مكيف) - الساعة 7:00 مساءً
- قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:30 مساءً
- قطار رقم 568 (سياحي) - الساعة 6:10 مساءً
- قطار رقم 118 (تهوية) - الساعة 5:10 مساءً
- قطار رقم 32 (تهوية) - الساعة 6:10 مساءً
- قطار رقم 930 (مكيف) - الساعة 8:10 مساءً
- قطار رقم 920 (مكيف) - الساعة 10:00 مساءً
- قطار رقم 18 (روسي) - الساعة 1:10 ظهرًا
- قطار رقم 28 (روسي) - الساعة 8:20 مساءً
يُذكر أن هذه المواعيد هي وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويمكن للمسافرين متابعة أي تغييرات عبر القنوات الرسمية.
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