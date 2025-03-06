مواعيد القطارات اليوم الخميس 6 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. تعد خدمات القطارات من وسائل النقل المفضلة للعديد من المسافرين على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس، وقد أعلنت هيئة السكة الحديد عن جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والعادية (الروسية) التي تعمل على هذا الخط اليوم الخميس 6 مارس 2025.

فيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل مواعيد القطارات اليوم المتاحة من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 119 (تهوية) - الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 903 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 7 (تهوية) - الساعة 6:20 صباحًا.

قطار رقم 1205 (تحيا مصر) - الساعة 6:45 صباحًا.

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 2025 (تالجو) - الساعة 8:00 صباحًا.

قطار رقم 905 (VIP) - الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 901 (مكيف) - الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 911 (مكيف) - الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 1211 (تحيا مصر) - الساعة 10:10 صباحًا.

قطار رقم 913 (مكيف) - الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 917 (VIP) - الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 919 (مكيف) - الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 915 (مكيف) - الساعة 3:10 عصرًا.

قطار رقم 21 (تهوية) - الساعة 3:25 عصرًا.

قطار رقم 921 (مكيف) - الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 925 (مكيف) - الساعة 6:15 مساءً.

قطار رقم 923 (مكيف) - الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 931 (مكيف) - الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 31 (مكيف) - الساعة 8:30 مساءً.

قطار رقم 1203 (تهوية) - الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار رقم 2023 (تالجو) - الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 23 (تهوية) - الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة) - الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:10 مساءً.

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 934 (مكيف) - الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 (روسية - تهوية) - الساعة 5:10 صباحًا.

قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة) - الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 902 (مكيف) - الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 906 (مكيف) - الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 900 (مكيف) - الساعة 8:15 صباحًا.

قطار رقم 912 (مكيف) - الساعة 11:30 صباحًا.

قطار رقم 914 (مكيف) - الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 (مكيف) - الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 922 (مكيف) - الساعة 3:30 عصرًا.

قطار رقم 928 (مكيف) - الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة) - الساعة 7:30 مساءً.

قطار رقم 568 (سياحي) - الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 118 (تهوية) - الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 32 (تهوية) - الساعة 6:10 مساءً.

قطار رقم 930 (مكيف) - الساعة 8:10 مساءً.

قطار رقم 920 (مكيف) - الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 18 (روسية) - الساعة 1:10 ظهرًا.

قطار رقم 28 (روسية) - الساعة 8:20 مساءً.

يجب على الركاب الحجز مسبقًا لتأمين مقاعدهم في القطارات المكيفة، حيث أن الحجز يُعتبر شرطًا أساسيًا لاستقلالها.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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