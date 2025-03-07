استعلام عن معاش كرامه.. تعرف على الخطوات والفئات المستحقة

استعلام عن معاش كرامه.. يزداد الحديث حالياً فى مصر عن معاش تكافل وكرامة فى شهر رمضان نظراً لوجود اخبار تشير بصرف مبلغ اضافي على معاش تكافل وكرامة فى شهر رمضان بشكل استثنائي.

ويرغب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة التأكد من صحة هذه الأخبار، كما يرغبون فى استعلام عن معاش كرامه لمعرفة وجود زيادة دائمة قد تتواجد على معاش تكافل وكرامة فى الشهور القادمة.

استعلام عن معاش كرامه

وسنوضح لمستفيدي معاش تكافل وكرامة كافة التفاصيل التى يرغبون فى معرفتها وخطوات استعلام عن معاش كرامه، يبحث الكثير من المواطنين عن خدمات مبادرة تكافل وكرامة والتى تعد من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة للاهتمام المواطنين.

ويعرض الموجز كيفية استعلام عن معاش كرامه والفئات المستحقة.

الاسرة المستحقة لمعاش كرامه

ويتم استعلام عن معاش كرامه وصرف دعم نقدى شهريا للاسرة المستحقة معاش تكافل وكرامة، بشرط ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو غير القادر على العمل يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، وأن يكون الأبناء من سن السادسة لسن 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

استعلام عن معاش كرامه

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من موقع الوزارة الرسمي بالرقم القومي على الشكل التالي : فتح موقع وزارة التضامن ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ثم وضع البيانات المطلوبة التي تشمل اسمك الرباعي ورقمك القومي وتاريخ ميلادك ، ثم انقر فى النهاية على خانة استعلام ليظهر امامك على الفور المبلغ المقرر لك فى تكافل وكرامة.

المستندات الداعمة واللازمة لتقدم معاش تكافل وكرامة

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50"، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

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