إجراءات وضوابط امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع المقبل، أعمال امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث حددت الوزارة الإجراءات التفصيلية الخاصة بالامتحانات التي ستجرى في المدارس المختلفة على مستوى الجمهورية.

التزام المدارس بالمواصفات الفنية للامتحانات

يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل حول نظام الامتحانات كما جاء في القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، يتوجب على جميع المديريات والإدارات التعليمية الالتزام بإعداد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية، بالتعاون مع الموجه الأول لكل مادة.

يشمل الامتحان أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%، وفقًا لما تم تدريسه في الشهر الماضي. ويتم طباعة نماذج الامتحانات من قبل إدارة المدرسة بعد تسليمها من الموجه الأول.

تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي

بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين تسلموا أجهزة التابلت وتمكنوا من الاتصال بشبكة الإنترنت، فإنهم سيؤدون أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا، بينما سيتم امتحانهم في الأسئلة المقالية ورقيًا، وفي حال حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة، سيتم إجراء الامتحان ورقيًا بنفس الموعد المحدد.

الطلاب الذين لم يتسلموا الأجهزة

بالنسبة للطلاب الذين لا تتوفر لديهم أجهزة التابلت أو الذين يدرسون في مدارس غير متصلة بالإنترنت، سيتم إجراء الامتحانات ورقيًا، كما سيتم امتحان الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل في أجهزة التابلت (مثل الكسر أو السرقة) بنفس الطريقة.

إجراءات إضافية للطلاب في مدارس خاصة وخدمات

أوضحت الوزارة أيضًا أنه في حالة الطلاب الذين يدرسون في مدارس خاصة أو خدمات، والتي لا توفر أجهزة تابلت أو اتصال بالإنترنت، سيتم اعتماد النظام الورقي بشكل كامل، حيث يتم تيسير تقديم الامتحانات على الطلاب وفقًا للمواصفات نفسها التي يتم اتباعها في المدارس الأخرى، وذلك بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في أداء الامتحانات دون أي معوقات تقنية.

التأكيد على تنسيق أعمال الامتحانات داخل المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنسيق كافة الإجراءات داخل المدارس لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم. حيث يجب على الموجهين الأوائل للمادة مراقبة جميع مراحل إعداد الامتحانات، بدءًا من صياغة الأسئلة وصولًا إلى طباعة النماذج وتوزيعها على الطلاب.

كما سيتم متابعة تنفيذ خطة الامتحانات لضمان عدم وجود أي مشاكل خلال فترة إجراء الامتحانات، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الفنية والتقنية المحددة.



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