خطوات التسجيل والمشاركة في المسابقة الرمضانية لطلاب مصر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، مسابقة رمضانية كبرى تشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية واتحادات الطلاب، وذلك لجميع طلاب الجمهورية بمختلف المراحل الدراسية، بهدف تحفيزهم على الإبداع والمنافسة خلال الشهر الكريم.

كيفية المشاركة في المسابقة الرمضانية

يقدم موقع الموجز للطلاب فرصة الانضمام بسهولة إلى المسابقة، حيث أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا للتسجيل والمشاركة، يمكن لأي طالب الدخول على الرابط واتباع الخطوات التالية لإتمام التسجيل:

خطوات الاشتراك في المسابقة

الدخول على الرابط المخصص للمسابقة.

الضغط على خيار التسجيل لبدء عملية التقديم.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مع التأكد من كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية لتسهيل التواصل في حالة الفوز.

اختيار مجال المسابقة والإجابة على السؤال المخصص له.

يمكن إعادة التسجيل والمشاركة في أكثر من مسابقة عبر اختيار مجالات مختلفة.

الجوائز وآلية اختيار الفائزين

يحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 1000 جنيه في كل مجال.

يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوميًا قبل طرح المسابقة الجديدة.

إجمالي الجوائز اليومية يصل إلى 4000 جنيه، مما يتيح فرصًا متعددة للفوز.

أهمية المسابقة في تنمية مهارات الطلاب

تأتي هذه المسابقة كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز المهارات الإبداعية والمعرفية لدى الطلاب، حيث تتيح لهم فرصة التعبير عن قدراتهم في مجالات متنوعة، سواء من خلال الإجابة عن الأسئلة الثقافية، تقديم الأعمال الفنية، المشاركة في التحديات الرياضية، أو إبراز مهارات القيادة الطلابية.

كما تسهم هذه المبادرة في تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع الطلاب على استغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان في أنشطة مفيدة وممتعة.

فرصة ذهبية للمشاركة والفوز

لا تقتصر المسابقة على اختبار المعلومات فقط، بل تمنح الطلاب فرصة لإظهار إبداعهم والتفاعل مع أنشطة متنوعة، مما يجعلها تجربة فريدة لكل المشاركين.

كما أن الجوائز اليومية توفر حافزًا كبيرًا للاستمرار في المحاولة والمشاركة في أكثر من مجال.

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