شروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية.. التفاصيل كاملة

شروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لضمان اختيار الأكفأ والأصلح لهذه الوظيفة المهمة.

يقدم موقع الموجز تفاصيل التقديم على الوظيفة وشروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية عبر التقرير التالي.

شروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية

وتتلخص شروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية في الآتي:

مصري الجنسية، حسن السمعة، ومحمود السيرة.

لم يُحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.

لم يتم فصله مسبقًا من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، إلا إذا مضت على ذلك أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد عمره عن 40 عامًا عند نشر الإعلان.

حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي، أو دبلوم تربوي للحاصلين على مؤهلات غير تربوية.

تقديره العام لا يقل عن "مقبول"، مع اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة من الوزارة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

التقديم في محافظة محل إقامته المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

ومن الكليات المؤهلة للتقديم وشروط مسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية الآتي:

كليات لا تحتاج إلى دبلوم تربوي:

كلية التربية (أساسي) – قسم اللغة العربية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (عام/خاص/أزهر).

كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء – قسم اللغة العربية.

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل – شعبة اللغة العربية.

كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر – شعبة التربية.

كليات تحتاج إلى دبلوم تربوي:

كلية دار العلوم – قسم اللغة العربية وآدابها.

كلية الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها.

كلية الألسن – قسم اللغة العربية.

كلية اللغة العربية – الشعبة العامة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية – شعبة اللغة العربية.

المستندات المطلوبة لمسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية وملونة، وتشمل:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المؤهل الدراسي + الدبلوم التربوي (لغير خريجي كليات التربية).

المؤهل الأعلى (إن وجد).

شهادة الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (إن وجدت).

إيصال سداد رسوم التقديم.

يجب رفع جميع المستندات بصيغة JPG، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 1 ميجا بايت.

طريقة التقديم ومواعيد التسجيل لمسابقة وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الوظائف المطلوبة هو 25,217 معلمًا مساعدًا، وسيتم التوزيع وفقًا للإدارات التعليمية في المحافظات.

تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وسيكون باب التقديم مفتوحًا من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025، عبر الرابط التالي:

بوابة الوظائف الحكومية

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل الكاملة ومعرفة الشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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