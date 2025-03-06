آخر موعد للتقديم على مسابقة 25 ألف وظيفة معلم.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء التقديم لمسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد في تخصص اللغة العربية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تأتي هذه المسابقة لسد العجز في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية في 23 محافظة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يقدم موقع الموجز للقراء كافة المعلومات المتعلقة بمسابقة تعيين معلمي اللغة العربية، بما في ذلك مواعيد التقديم، الشروط المطلوبة، والمستندات اللازمة للتقديم، لضمان توفير دليل شامل للراغبين في التقدم لهذه الفرصة الوظيفية.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم للمسابقة يوم 14 مارس 2025، ويستمر حتى 27 مارس 2025، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال هذه الفترة المحددة.

تهدف هذه المسابقة إلى توفير معلمين متخصصين لدعم العملية التعليمية في المدارس التي تعاني من نقص في معلمي اللغة العربية.

الإدارات التعليمية المستهدفة

تتوزع فرص التوظيف على العديد من الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، ومنها:

القاهرة: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم.

الجيزة: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف.

الإسكندرية: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب.

الأقصر: القرنة، البياضية، الطود.

قنا: دشنا، قوص، قنا.

سوهاج: جرجا، المنشأة، طما، المراغة.

كما تشمل المسابقة إدارات أخرى في محافظات مثل أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، جنوب سيناء، البحر الأحمر وغيرها.

شروط التقديم

لضمان القبول في المسابقة، يجب أن تتوافر لدى المتقدمين الشروط التالية:

الحصول على مؤهل تربوي مناسب (تربية أساسي، خاص، عام، أزهر، أو دبلوم تربوي) في تخصص اللغة العربية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا.

أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن "مقبول".

اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تحددها الوزارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على المتقدمين رفع المستندات التالية عبر البوابة الإلكترونية أثناء التقديم:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة، إن وجدت).

صحيفة الحالة الجنائية.

الموقف من التجنيد (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

إرشادات هامة للمتقدمين

يجب رفع المستندات بصيغة JPG وألا يتجاوز حجم كل ملف 1 ميجا بايت.

إدخال البيانات يجب أن يكون مطابقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

التقديم يكون وفقًا لمحل الإقامة المسجل في البطاقة.

الاحتفاظ برقم التسجيل بعد استكمال الطلب أمر ضروري لمتابعة حالة التقديم.

كيفية التقديم؟

يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة المحددة، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول الإدارات الشاغرة والمستندات المطلوبة، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبوابة.

تعتبر مسابقة التعليم 2025 فرصة مميزة للمعلمين الراغبين في الانضمام لمنظومة التعليم المصرية، حيث تتيح لهم تطوير مهاراتهم والمساهمة في تحسين جودة التعليم على مستوى الجمهورية.

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