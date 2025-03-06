حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس.. التعليم تحسم الجدل

حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس.. حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل حول ما تم تداوله بشأن تأجيل الامتحانات.

وكشفت التعليم عن حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس مشيرة إلي أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد، بدءًا من الأحد المقبل، دون أي تغيير في الجدول الزمني.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس

وتواصل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية الاستعداد لإجراء الامتحانات، حيث يتم حاليًا إعداد الأسئلة من قبل الموجهين بالإدارات التعليمية، مع مراعاة أن تشمل ما تم تدريسه منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

تفاصيل نماذج الامتحانات وآلية التقييم

يقدم موقع الموجز حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس، وتفاصيل آلية وضع أسئلة امتحانات شهر مارس، حيث تم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة داخل الفصل الواحد.

تأتي هذه النماذج وفقًا لما تم تدريسه خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الفصل الدراسي الثاني، وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، الذي ينظم عملية التقييم.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن اليوم الدراسي سيظل منتظمًا، ولن تتأثر خطط المناهج أثناء إجراء الامتحانات. أما بالنسبة لتقييم بعض المواد، فسيتم وفقًا للآتي:

تقييم التلاميذ في التربية الفنية والموسيقية وأنشطة التوكاتسو سيكون من خلال معلم الفصل.

امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات (اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية) سيتم إجراؤه داخل المدرسة.

مواعيد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية يحدد مواعيد الاختبارات الشهرية لطلاب النقل بجميع المراحل (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، والتي جاءت على النحو التالي:

امتحان شهر مارس: يبدأ يوم الأحد 9 مارس ويستمر حتى الأحد 16 مارس 2025.

امتحان شهر أبريل: يُعقد في الفترة من الثلاثاء 22 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستغطي المقررات الدراسية وفقًا للتوزيع التالي:

اختبار مارس: يشمل ما تم تدريسه من الأسبوع الأول حتى بداية الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني.

اختبار أبريل: يغطي المقررات من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر.

التقييمات الأسبوعية: تُجرى بانتظام وفقًا للخطة الدراسية المحددة.

بهذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

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