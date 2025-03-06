تعرف على جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالبحيرة 2025

حددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بداية امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوى اعتبارا من 9 / 3 / 2025 وتستمر حتى يوم 16 / 3 / 2025 ، يعرض الموجز جدول الامتحانات ومواعيد كل مرحلة.

اكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على أنه قد تم الالتزام بالضوابط التى حددتها الوزارة بان تكون امتحانات شهر مارس الاختبار الاول لشهر مارس الجارى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى يشمل ماتم دراستة من الاسبوع الاول من توزيع المنهج فى الفصل الدراسى الثانى وحتى بداية الاسبوع الخامس فقط وذلك باسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذة الفترة .

جدول امتحانات شهر مارس

جدول امتحانات شهر مارس بالبحيرة

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادى

كما اكد وكيل التعليم على انه بالنسبة لمواعيد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الاعدادى فانه وفقا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 تعقد اختبارات المرحلة الإعدادية خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسى دون التاثير على سير العملية التعليمية

جدول امتحانات صفوف النقل الثانوى

وبالنسبة لجدول امتحانات شهر مارس صفوف النقل الثانوى ووفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 فانه تعقد امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسى مع تحديد فترة كاملة او نصف فترة لكل مادة وفقا لاهميتها.

تكثف المتابعة والمرور الميدانى على جميع المدارس

وفى هذا الصدد كثف مديرو عموم الادارات التعليمية اعمال المتابعة والمرور الميدانى على جميع المدارس للوقوف على تحقيق الانضباط واتمام استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات شهر مارس الجارى.

حيث قاموا كل بنطاق ادارتة التعليمية بحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى والاستماع الى الاذاعة المدرسية كما قاموا بمتابعة نسب حضور الطلاب والتزامهم داخل الفصول وتفاعلهم مع المعلمين وتطبيق الاليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام اداء الطلاب للتقييمات الاسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وتنفيذ خطط النشاط المدرسى ومتابعة نظافة الفصول والافنية ودورات المياه وتواجد الاشراف بصفة مستمرة على الادوار والفناء وتحقيق اهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى اعداد بيئة مدرسية منضبطة.

جدول امتحانات شهر مارس

وأكد الديب على استمرار اعمال المتابعة ورصد اى تحديات تعوق تطبيق الاليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها وذلك بجميع مدارس المحافظة بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية. اقرأ أيضاً: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر مارس 2025 في محافظة البحيرة

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