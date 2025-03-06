تفاصيل موعد ومقررات امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ومقررات امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل بدءً من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني الثانوي، حيث من المقرر أن تعقد الامتحانات خلال الشهر الجاري.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد ومقررات امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل حيث يتساءل الطلاب عن المنهج الذي سيؤدي الطلاب في امتحان شهر مارس المقرر أن يبدأ قريبًا.

امتحانات شهر مارس

موعد امتحانات شهر مارس 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس 2025 للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بدءًا من يوم الأحد 9 مارس، وفقًا للجداول المعلنة من قِبَل المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، وتستمر حتى 16 مارس.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025

تشمل مقررات ومنهج امتحانات شهر مارس 2025 الدروس التي تم تدريسها منذ بداية الترم الأول حتى الأسبوع الخامس، حيث تختلف المقررات من صف دراسي لآخر، وتشمل مواد مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ومواد التخصص للصفين الأول والثاني الثانوي.

تُعد امتحانات شهر مارس 2025 أول اختبار شهري يُعقد خلال الترم الثاني ، ويهدف إلى تقييم مستوى الطلاب فيما تمت دراسته منذ بداية الترم وحتى الأسبوع الخامس، حيث أن هذه الاختبارات ستُجرى داخل الفصول الدراسية دون تعطيل للحصص التعليمية اليومية.

امتحانات شهر مارس

نظام امتحانات نهاية العام 2025

من المقرر إعداد امتحانات نهاية العام 2025 على مستوى الإدارات التعليمية، حيث يتولى موجهو المواد الدراسية وضع أسئلة الامتحانات وفق الخطة الدراسية المعتمدة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، بينما ستُجرى الاختبارات العملية والمعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأقل.

ومن المقرر أن تبدأ التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 إلى 15 مايو للتقيم المبدئي، أما التقييم النهائي سيكون يوم 18 إلى 20 مايو من العام الجاري.

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