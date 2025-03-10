مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025.. شهدت ساعات العمل في البنوك المصرية، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، تعديلات خلال شهر رمضان وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, حرصًا على تسهيل العمليات المصرفية خلال أوقات الصيام.

مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025

اعتمد البنك الأهلي المصري جدولًا جديدًا للعمل خلال شهر رمضان، إذ يبدأ استقبال العملاء من الساعة 9:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 1:30 ظهرًا, وتُطبق هذه المواعيد طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، بينما تبقى الفروع مغلقة يومي الجمعة والسبت.

وحرص البنك الأهلي المصري على تعزيز الخدمات الرقمية لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، عبر الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات المصرفية، وإجراء التحويلات عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفروع.

مواعيد عمل البنوك المصرية خلال رمضان 2025

حدد البنك المركزي المصري المواعيد الرسمية لجميع البنوك خلال شهر رمضان على النحو التالي:

مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025

يبدأ دوام الموظفين من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

تستقبل البنوك العملاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

تستمر ساعات العمل اليومية للموظفين لمدة خمس ساعات، بينما يُتاح تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لمدة أربع ساعات فقط.

مواعيد عمل البنوك قبل شهر رمضان 2025

قبل حلول شهر رمضان، كانت البنوك المصرية تفتح أبوابها وفق المواعيد العادية،ليبدأ العمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا.

الخدمات المصرفية للبنك الأهلي المصري

يُعد البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، التي توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتشمل:

مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025

الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

الودائع الثابتة وشهادات الادخار.

القروض الشخصية والعقارية.

بطاقات الائتمان والخصم المباشر.

خدمات الصراف الآلي.

الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

حلول مصرفية إسلامية متوافقة مع الشريعة.

الحسابات التجارية وإدارة النقد والخزانة.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تمويل التجارة والاستيراد والتصدير.

خدمات سوق رأس المال.

التحويلات الدولية وتمويل الصادرات والواردات.

حلول الدفع الإلكتروني والفواتير.

خدمات الرسائل النصية والإشعارات المصرفية.

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