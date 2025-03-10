شروط قرض المشروعات الصغيرة للسيدات.. يصل إلى 8 ملايين جنيه

قرض المشروعات الصغيرة للسيدات.. قدّم بنك مصر حلًّا تمويليًا لدعم السيدات الراغبات في تأسيس مشروعاتهن الخاصة, من خلال قرض المشروعات الصغيرة للسيدات, الذي يستهدف المشروعات العاملة في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية, بشرط ألا تتجاوز إيراداتها السنوية مليون جنيه.

اعتمد البنك في تقديم التمويل على نظام المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة بالوكالة، إذ يتم توقيع عقد بين العميل والبنك لتمويل شراء البضائع, ثم بيعها بهامش ربح متفق عليه مسبقًا, ويسدد القرض بما يشمل قيمة البضاعة وهامش الربح, من خلال أقساط مجدولة وفق اتفاق مُسبق بين الطرفين.

شروط الحصول على قرض المشروعات الصغيرة للسيدات من بنك مصر

تستعرض جريدة “الموجز” شروط الحصول على قرض المشروعات الصغيرة للسيدات من بنك مصر, كالتالي:

أن يكون عمر العميلة بين 21 و65 عامًا عند انتهاء مدة السداد.

أن يكون الضامن مصري الجنسية وغير قاصر.

أن يكون المشروع قائمًا لمدة عام على الأقل.

أن يكون النشاط التجاري داخل نطاق فروع المعاملات الإسلامية للبنك.

كيفية التقديم على قرض المشروعات الصغيرة للسيدات من بنك مصر

للحصول على التمويل، يجب تقديم الوثائق التالية:

شروط قرض المشروعات الصغيرة للسيدات

طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة.

بطاقة الرقم القومي سارية للعميلة والضامن.

سند التواجد (عقد إيجار موثق أو عقد ملكية).

إيصال كهرباء حديث لمقر النشاط.

صورة من البطاقة الضريبية.

إيصال سداد التأمينات الاجتماعية.

الأنشطة التجارية المؤهلة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة

يتيح بنك مصر التمويل للعديد من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومنها:

شروط قرض المشروعات الصغيرة للسيدات

تجارة الأغذية والمشروبات.

تجارة الأخشاب والأثاث.

صناعة وتجارة الملابس والمنسوجات.

تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

صناعة وتجارة البلاستيك.

صناعة وتجارة الجلود والأحذية.

تجارة الزجاج والدهانات.

صناعة وتجارة الصابون والمطهرات.

قيمة قرض المشروعات الصغيرة للسيدات وفترة السداد

تتراوح قيمة التمويل بين 250 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

تمتد فترة السداد من سنة واحدة إلى 5 سنوات، متضمنة فترة سماح وفقًا لطبيعة المشروع.

يسهم قرض المشروعات الصغيرة للسيدات من بنك مصر في دعم المرأة وتعزيز ريادة الأعمال، لفتح المجال لتطوير المشروعات الصغيرة ودعم الاقتصاد المحلي.

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