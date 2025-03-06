شروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. حدى أقصى 3 مليون جنيه

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة بحد أقصى للتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه وعلى أطول فترة سداد حتى 7 سنوات ، ويستعرض الموجز فى التقرير التالي تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.

ويوفر البنك الأهلي إلي جميع المواطنين الحصول على قرض السيارة، سواء للعاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة أو العاملين عمل حر ويستطيع المواطن الذي يريد الحصول على قرض السيارة.

خصائص ومميزات قرض السيارة

يقدم البنك الأهلي المصري الكثير من المميزات التي تعمل على الأستفادة من قرض السيارة ومن أهم هذه المميزات

بوليصة التأمين مجانية على الحياة.

لا يوجد مصاريف إنشاء الحساب.

تمويل قد يصل في كثير من الأحيان إلي 100% من سعر السيارة.

إمكانية وضع القسط في ماكينات الصرف الآلي.

فترات مختلفة من السداد قد تصل إلي 84 شهرا.

قيمة الحد الأدني لقرض السيارة الجديدة هي 20000 جنية مصري وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض مليون جنية.

تستطيع أن تحصل على سعر السيارة بنسبة 100% كقرض من البنك الأهلي المصري.

فترة السداد تتراوح ما بين عدة أشهر إلي 7 أعوام.

قرض السيارة

أهم الشروط للحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي المصري



يجب أن يصل الحد الأدني لراتب المقترض الشهري 1500 جنية مصري.

على المقدم للحصول على قرض من البنك الأهلي لشراء سيارة أن يكون بعمله الحالي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يرفض من هو دون سن 21 و60 عام بنهاية قرض الموظفين.

بالنسبة إلي المهن الحرة فلا يتم قبول من هم دون سن 25 إلي 65 بنهاية المدة المحددة للقرض.

المستندات المطلوبة لقرض سيارة

صورة من البطاقة الشخصية للموظف سارية المفعول ، فاتورة مرافق ، مفردات مرتب ، وثيقة مختومة من جهة العمل بمدة عمل الموظف قيمة دخله بالإضافة إلي توقيع من جهة العمل ، ملىء إستمارة طلب للحصول على قرض السيارة.

الأشخاص الذي يحق لهم التقديم على قرض السيارة

الموظفين بناء على إثبات الدخل.

العاملين بدون إثبات الدخل.

أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية مع إثبات الدخل.

العمل الحر والأنشطة التجارية والصناعية دون إثبات الدخل.

صاحب سفينة الإنقاذ "للمصريين والأجانب".

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اعرف كيفية الحصول على قرض السيارة في أبرز البنوك المصرية 2024