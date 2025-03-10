شهادات البنك الأهلي المصري.. كيف تحصل على عائد شهري كبير؟

شهادات البنك الأهلي-يبحث العديد من المواطنين عن أدوات استثمارية تضمن لهم عائداً شهرياً ثابتاً مع أقل نسبة مخاطر، وتعد شهادات الادخار أحد أفضل الخيارات التي تقدمها البنوك، حيث توفر دخلاً منتظماً للمستثمرين، خاصة مع الفوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك في الوقت الحالي.

ويكشف الموجز تفاصيل شهادات البنك الأهلي وكيف تحصل على عائد كبير في التقرير التالي

شهادات البنك الأهلي المصري بفائدة 14.25%

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، من بينها شهادة ذات عائد شهري ثابت لمدة 5 سنوات، والتي توفر فائدة سنوية بنسبة 14.25%. يتم إيداع العائد شهرياً في الحساب البنكي المرتبط بالشهادة، مما يمنح المستثمر دخلاً ثابتاً طوال مدة الاستثمار.

عند استثمار 400 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على 4750 جنيه شهرياً لمدة 60 شهراً (5 سنوات).

بعد انتهاء فترة الاستثمار، يسترد العميل أصل المبلغ بالكامل، أي 400 ألف جنيه.

يصل إجمالي العائد المتحصل عليه خلال 5 سنوات إلى 285 ألف جنيه، مما يجعلها من الأدوات الاستثمارية المتميزة لأصحاب المدخرات.



الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 30%

إلى جانب الشهادة ذات العائد الثابت، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة أخرى بفائدة مرتفعة تصل إلى 30%، ولكن بفائدة متناقصة على مدار 3 سنوات.

يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

يسمح البنك بكسر الشهادة بعد 6 أشهر من شرائها.

الفائدة موزعة كالتالي:

30% في السنة الأولى.

25% في السنة الثانية.

20% في السنة الثالثة.

أمثلة على العائد

استثمار 5000 جنيه في هذه الشهادة يحقق عائداً إجمالياً 3750 جنيه خلال 3 سنوات، موزعاً على 1500 جنيه في السنة الأولى، و1250 جنيه في الثانية، و1000 جنيه في الثالثة.

استثمار 200 ألف جنيه يمنحك فائدة إجمالية تبلغ 150 ألف جنيه خلال 3 سنوات، موزعة كالتالي:

60 ألف جنيه في السنة الأولى.

50 ألف جنيه في السنة الثانية.

40 ألف جنيه في السنة الثالثة.

قرار البنك المركزي وتأثيره على الفوائد

في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل:

سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%.

سعر الإقراض إلى 28.25%.

سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%.

سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.

هذا القرار كان له تأثير مباشر على رفع العوائد التي تقدمها البنوك، ما جعل شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة أكثر جاذبية للمستثمرين.

لماذا تعد شهادات الادخار خياراً آمناً؟

تعتبر شهادات الادخار من أفضل الأوعية الاستثمارية للمواطنين، حيث:

توفر دخلًا ثابتًا بعيداً عن تقلبات الأسواق.

تضمن استرداد رأس المال بالكامل بعد انتهاء المدة.

تقدم فائدة تنافسية تتفوق على بعض أدوات الاستثمار الأخرى.



كيفية شراء الشهادات

يمكن شراء شهادات البنك الأهلي المصري من خلال الفروع أو الخدمات البنكية الإلكترونية.

يجب أن يكون لدى العميل حساب بنكي مرتبط بالشهادة لاستلام العائد الشهري.

شهادات الادخار، سواء الثابتة بعائد 14.25% لمدة 5 سنوات أو الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 30% لمدة 3 سنوات، تعد من أفضل الخيارات المتاحة حالياً للمواطنين الباحثين عن استثمار آمن ومربح. يمكن للمستثمر اختيار الأنسب وفقاً لاحتياجاته المالية وخطته المستقبلية.

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